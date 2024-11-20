Бульйон із потрошками по-одеськи: рецепт із душею від Савви Лібкіна

У кожній тарілці цієї теплої та ароматної страви втілено всю душу південного міста. Бульйон з потрошками — це не просто їжа, це справжній кулінарний оберіг, який зігріває серце, повертає сили та дарує відчуття затишку навіть у найпохмуріші дні.
Як кажуть в Одесі: "Бульйон — це не просто перша страва, це перше кохання". Ця страва, навариста, як одеський гумор, тепла, як південний вітер і щира, як привітання одесита, займає особливе місце у кулінарному серці міста. Савва Лібкін розповів, що приготувати такий бульйон може кожен, навіть якщо ви не кухар, а просто любитель домашніх смаків.
Чому бульйон — особливий ритуал
За словами ресторатора, бульйон в Одесі — більше, ніж просто страва. Це традиція, що передається з покоління у покоління. Це запах рідного дому, тепло бабусиної кухні та затишні вечори за великим столом у родинному колі. Його варять неспішно та з любов’ю.
Одесити вірять, що бульйон може не тільки зігріти тіло, а й заспокоїти душу. Тому готують його з найкращих продуктів і обов’язково вкладають у нього щось більше, ніж просто кулінарну майстерність.
Інгредієнти
- Курячі потрошки (серце, печінка, шлунок)
- 500 г
- Курка фермерська
- 2 кг
- Корінь селери
- 1 шт.
- Корінь петрушки
- 1 шт.
- Корінь пастернаку
- 1 шт.
- Цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- Морква
- 2 шт.
- Лавровий лист
- 2 шт.
- Сіль
- Локшина домашня
- 200 г
Приготування:
- Ретельно промийте курячі потрошки під проточною водою протягом 15 хвилин. Покладіть їх у каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Як кажуть в Одесі, "знімайте піну так, ніби це зайві проблеми у житті".
- Додайте у каструлю очищену моркву, коріння селери, петрушки та пастернаку. Цибулю можна розрізати навпіл для насиченішого смаку. Не забудьте про лавровий лист і кілька горошин чорного перцю. Варіть на маленькому вогні приблизно одну годину.
- Ретельно промийте серце, печінку й шлунок, видаліть зайві плівки. Шлунок і серце наріжте на невеликі шматочки, а печінку залиште цілою — це додасть текстурної різноманітності страві.
- Через годину додайте підготовлені потрошки до бульйону й варіть ще 30–40 хвилин на маленькому вогні. Відрегулюйте кількість солі. Як сказав би мудрий одесит: "Соліть так, щоб смак був не просто солоний, а щоб на душі стало солодко".
- Перед подачею дістаньте з бульйону овочі, додайте дрібно нарізану зелень і зубчик часнику для аромату. Якщо хочете зробити страву ще смачнішою, додайте домашню локшину.
Одеський бульйон — це більше, ніж просто кулінарна насолода. Це смак дитинства, згадка про рідних і нагадування про те, що навіть у важкі часи є щось, що може зігріти й подарувати відчуття безпеки.
Кажуть, що за тарілкою такого бульйону вирішуються найскладніші життєві питання, адже він повертає сили й робить життя трохи яскравішим. "Немає такої проблеми, яку не можна було б вирішити за тарілкою хорошого бульйону", — кажуть в Одесі.
Такий бульйон подарує вам не лише тепло, а й шматочок одеської атмосфери. Тому, навіть якщо ви живете далеко від Чорного моря, приготувавши цей бульйон, ви відчуєте себе ближчими до міста, де кожна страва — це маленька історія, наповнена смаком і любов’ю.
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