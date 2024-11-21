Як приготувати бульйонні кубики з овочевих залишків: незвичний рецепт

Мало хто замислюється, скільки потенційно корисного ми викидаємо у смітник щодня. Але навіть звичайні овочеві відходи можна перетворити на щось потрібне та функціональне.

Замість того щоб викидати залишки овочів, на сторінці spicymoustache розповіли, як використати їх для приготування домашніх бульйонних кубиків. Це зручний спосіб додати стравам глибшого смаку та аромату.

Інгредієнти Овочеві залишки (шкірка моркви, стебла броколі, цибуля, гриби, листя цвітної капусти тощо) 1 кг Часник 4 зубчики Сіль 1 ч. л Харчові дріжджі 1 ч. л Трави та спеції Перець Оливкова олія 2 ст. л

Приготування:

Зберіть усі залишки овочів, переконайтеся, що вони чисті та їстівні. Наріжте на невеликі шматочки. Розігрійте оливкову олію та обсмажте все до м'якості. Це дозволяє овочам віддати максимум смаку, водночас випаровуючи зайву вологу. Дайте овочам трохи охолонути, потім перекладіть у блендер. Додайте часник, спеції, трави, сіль і перець. Збийте до однорідної маси. Висипте отримане пюре у форму, застелену пергаментом, і розрівняйте. Помістіть у морозильну камеру до повного замерзання. Заморожене пюре наріжте на кубики. Ви можете загорнути їх у пергамент або зберігати в герметичному контейнері в морозилці.

Такі кубики ідеально підходять для супів, соусів або ризото.

Спробуйте зробити такі кубики — і ви вже ніколи не повернетеся до магазинних приправ.

Читайте також: