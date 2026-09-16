Бульйонні кубики: рецепт заготівлі, яка врятує під час відключень світла

Бульйонні кубики instagram.com/flavorsbyvika / © Instagram

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На сторінці flavorsbyvika розповіли про ідею практичної заготівлі, яка стане у пригоді під час відключень світла чи просто у ті дні, коли готувати зовсім не хочеться. Бульйонні кубики можна зробити з куркою чи перетворити на овочеву версію, залежно від того, який смак і консистенцію ви любите.

Інгредієнти болгарський перець 1 шт. велика цибуля 1 шт. велика морква 1 шт. курка (філе стегна чи звичайне куряче філе) 300–400 г сіль перець куркума улюблені спеції свіжа зелень, наприклад, кріп

Якщо приготувати кубики без курки, вони будуть овочевими, а готовий бульйон вийде більш прозорим.

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Бульйонні кубики instagram.com/flavorsbyvika / © Instagram

Приготування

Овочі помийте та наріжте довільними шматочками. Курку також наріжте. Усе разом обсмажте на слабкому вогні до повної готовності м’яса. Далі додайте сіль, перець та спеції до свого смаку. Перекладіть суміш у блендер, додайте свіжу зелень і перебийте до однорідної маси. Готову суміш розкладіть у силіконові формочки чи викладіть на пергамент прямокутним шаром. Відправте у морозилку до повного застигання. Заморожені кубики дістаньте з формочок і перекладіть у пакет. Якщо заморожували масу на пергаменті, просто наріжте її на порційні кубики.

Така заготівля справді може заощадити чимало часу. Дістаньте один кубик, коли потрібно швидко приготувати бульйон. А якщо хочете отримати максимально чистий бульйон без дрібних часточок овочів і зелені, просто процідіть його через марлю.

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Домашні бульйонні кубики — той випадок, коли кілька годин підготовки перетворюються на десятки швидких рішень у майбутньому. Заморозили, дістали за потреби і смачна основа для страви вже готова.

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