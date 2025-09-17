Бургер із хрусткою куркою: рецепт домашнього фастфуду

Бургер із хрусткою куркою / © Associated Press

Сьогодні пропонуємо рецепт від фудблогерки та авторки сторінки iramsfoodstory — соковитий бургер із куркою у хрусткому паніруванні, смачним соусом і ніжним салатом. По-перше, ви точно знаєте складники, по-друге — можете регулювати калорійність і підібрати спеції на свій смак.

Інгредієнти

Курячі стегна без кістки 900 г

Волога суміш

Маслянки (пахта) 1 склянка

Сіль 1 ч. л

Паприка 1 ч. л

Гострий соус ⅓ склянки

Часникова приправа 1 ст. л

Чорний перець 1 ч. л

Суха суміш

Борошно 2 склянки

Кукурудзяний крохмаль ⅓ склянки

Сода 1 ч. л

Часникова приправа 1 ст. л

Паприка 1 ч. л

Сіль

Капусний салат

Капуста

Морква

Червона цибуля

Зелена цибуля

Майонез 3–4 ст. л

Діжонська гірчиця 1 ст. л

Лимонний сік 1 ч. л

Сіль

Перець

Часникова приправа

Соус

Майонез ½ склянки

Діжонська гірчиця 1 ст. л

Гострий соус 1–3 ст. л

Маслянка ¼ склянки

Сіль

Часникова приправа

Паприка

Чорний перець

Готовий бургер

Булочка 8 шт.

Чедер 8 скибок

Мариновані огірки

Приготування

Змішайте всі інгредієнти для вологої суміші. Покладіть курячі стегна, накрийте та залиште к холодильнику мінімум на 2 години (краще на ніч). Вийміть курку з маринаду, ретельно покрийте паніруванням. Для виразнішої скоринки можна повторити процес двічі. Розігрійте олію у сковороді (шар приблизно 1,5 см). Обсмажте курку по 5–6 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Викладіть на решітку, щоб позбутися зайвого жиру. Змішайте всі овочі, додайте соус і перемішайте. Збийте всі складники до однорідної консистенції для соусу. На нижню половинку булочки нанесіть соус, покладіть курку, сир, трохи салату, мариновані огірки та накрийте верхньою частиною булочки.

Поради

Для більшої хрусткості залиште обваляну курку у холодильнику на 30 хв перед смаженням.

Якщо не знайдете маслянки, замініть її сумішшю кефіру з 1 ст. л лимонного соку.

Чедер можна замінити моцарелою чи гаудою.

Для легшої версії замініть майонез у соусі на грецький йогурт.

Домашній бургер із хрусткою куркою — це справжній баланс між ніжністю м’яса, соковитістю овочів і вибуховим смаком спецій. Приготуйте його на вихідних для себе чи друзів і ви більше не захочете повертатися до фастфуду.