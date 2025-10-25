ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Бургер із котлетою "гніздечко": новий рецепт звичного класичного фастфуду

Погодьмося, що класичний бургер — це вже трохи банально. Ми звикли до стандартних котлет, соусів і розплавленого сиру, але що, як внести невеликий твіст у звичність.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
240 ккал
Бургер із котлетою "Гніздечко"

Бургер із котлетою "Гніздечко" / © Associated Press

На сторінці ptashka.oly з’явився рецепт, який вже підкорює домашніх кулінарів, бургер із котлетою «гніздечко». Соковитий фарш, ніжний розтоплений сир і мінімум жиру, звучить як мрія.

Цей варіант бургерів — не з ресторанного меню, а з «народної» кухні. «Гніздечко» — популярний прийом у домашньому кулінарному TikTok, це спосіб зробити котлету соковитішою, коли ви створюєте заглиблення, яке заповнюють начинкою, наприклад, сиром, овочами та соусом.

Інгредієнти

Булочки для бургерів
2 шт.
Фарш яловичий
250 г
Огірки корнішони
2 шт.
Помідори чері
2 шт.
Червона цибуля
¼ шт.
Твердий сир (натертий)
30 г
Сир чедр
2 скибочки
Сіль
Перець
Гірчиця
Кетчуп
Майонез
Сушена цибуля
Листя зелені

Приготування

  1. Поділіть фарш на дві частини, приправте сіллю та перцем.

  2. Сформуй кульки, а потім зробіть у кожній заглиблення — «гніздечко».

  3. Усередину покладіть трохи кетчупу, гірчиці, кілька кружалець огірків і помідорів, трішки цибулі та натертий сир.

  4. Запікайте у духовці чи аерогрилі 15 хв за 190°C, потім покладіть зверху скибочку чедеру та допікай ще 3 хв до ніжної тягучості.

  5. Булочки розріжте, змастіть вершковим маслом і підсушіть на сухій пательні.

  6. Зберіть бургер, на нижню половинку нанеси майонез, додайте зелень, зверху покладіть гарячу котлету-гніздечко та накрийте верхньою булочкою.

Поради

  • Для соковитості додайте ложку мінералки у фарш перед формуванням котлет.

  • Для аромату спробуйте замінити звичайну гірчицю на діжонську чи зернисту.


Цей бургер має вигляд ресторанної страви, але готується у звичайній духовці. Він ситний, але не важкий. І головне, дає той самий момент гастрономічного щастя, коли відкушуєш і сир тягнеться, мов у рекламі.

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie