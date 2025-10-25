- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- 52
- 1 хв
Бургер із котлетою "гніздечко": новий рецепт звичного класичного фастфуду
Погодьмося, що класичний бургер — це вже трохи банально. Ми звикли до стандартних котлет, соусів і розплавленого сиру, але що, як внести невеликий твіст у звичність.
На сторінці ptashka.oly з’явився рецепт, який вже підкорює домашніх кулінарів, бургер із котлетою «гніздечко». Соковитий фарш, ніжний розтоплений сир і мінімум жиру, звучить як мрія.
Цей варіант бургерів — не з ресторанного меню, а з «народної» кухні. «Гніздечко» — популярний прийом у домашньому кулінарному TikTok, це спосіб зробити котлету соковитішою, коли ви створюєте заглиблення, яке заповнюють начинкою, наприклад, сиром, овочами та соусом.
Інгредієнти
- Булочки для бургерів
- 2 шт.
- Фарш яловичий
- 250 г
- Огірки корнішони
- 2 шт.
- Помідори чері
- 2 шт.
- Червона цибуля
- ¼ шт.
- Твердий сир (натертий)
- 30 г
- Сир чедр
- 2 скибочки
- Сіль
- Перець
- Гірчиця
- Кетчуп
- Майонез
- Сушена цибуля
- Листя зелені
Приготування
Поділіть фарш на дві частини, приправте сіллю та перцем.
Сформуй кульки, а потім зробіть у кожній заглиблення — «гніздечко».
Усередину покладіть трохи кетчупу, гірчиці, кілька кружалець огірків і помідорів, трішки цибулі та натертий сир.
Запікайте у духовці чи аерогрилі 15 хв за 190°C, потім покладіть зверху скибочку чедеру та допікай ще 3 хв до ніжної тягучості.
Булочки розріжте, змастіть вершковим маслом і підсушіть на сухій пательні.
Зберіть бургер, на нижню половинку нанеси майонез, додайте зелень, зверху покладіть гарячу котлету-гніздечко та накрийте верхньою булочкою.
Поради
Для соковитості додайте ложку мінералки у фарш перед формуванням котлет.
Для аромату спробуйте замінити звичайну гірчицю на діжонську чи зернисту.
Цей бургер має вигляд ресторанної страви, але готується у звичайній духовці. Він ситний, але не важкий. І головне, дає той самий момент гастрономічного щастя, коли відкушуєш і сир тягнеться, мов у рекламі.