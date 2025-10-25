Бургер із котлетою "гніздечко": новий рецепт звичного класичного фастфуду

Бургер із котлетою "Гніздечко" / © Associated Press

На сторінці ptashka.oly з’явився рецепт, який вже підкорює домашніх кулінарів, бургер із котлетою «гніздечко». Соковитий фарш, ніжний розтоплений сир і мінімум жиру, звучить як мрія.

Цей варіант бургерів — не з ресторанного меню, а з «народної» кухні. «Гніздечко» — популярний прийом у домашньому кулінарному TikTok, це спосіб зробити котлету соковитішою, коли ви створюєте заглиблення, яке заповнюють начинкою, наприклад, сиром, овочами та соусом.

Інгредієнти Булочки для бургерів 2 шт. Фарш яловичий 250 г Огірки корнішони 2 шт. Помідори чері 2 шт. Червона цибуля ¼ шт. Твердий сир (натертий) 30 г Сир чедр 2 скибочки Сіль Перець Гірчиця Кетчуп Майонез Сушена цибуля Листя зелені

Приготування

Поділіть фарш на дві частини, приправте сіллю та перцем. Сформуй кульки, а потім зробіть у кожній заглиблення — «гніздечко». Усередину покладіть трохи кетчупу, гірчиці, кілька кружалець огірків і помідорів, трішки цибулі та натертий сир. Запікайте у духовці чи аерогрилі 15 хв за 190°C, потім покладіть зверху скибочку чедеру та допікай ще 3 хв до ніжної тягучості. Булочки розріжте, змастіть вершковим маслом і підсушіть на сухій пательні. Зберіть бургер, на нижню половинку нанеси майонез, додайте зелень, зверху покладіть гарячу котлету-гніздечко та накрийте верхньою булочкою.

Поради

Для соковитості додайте ложку мінералки у фарш перед формуванням котлет.

Для аромату спробуйте замінити звичайну гірчицю на діжонську чи зернисту.



Цей бургер має вигляд ресторанної страви, але готується у звичайній духовці. Він ситний, але не важкий. І головне, дає той самий момент гастрономічного щастя, коли відкушуєш і сир тягнеться, мов у рекламі.