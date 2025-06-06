Бургер на сніданок: швидкий рецепт страви, перед якою неможливо встояти / © Associated Press

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Сніданковий бургер — це поєднання ніжності, соковитості та хрусткої насолоди, яке подарує вам ідеальний початок дня. На своїй сторінці Ольга Рябенко розповіла, як завдяки простим інгредієнтам і мінімуму кулінарних зусиль ви отримаєте ресторанний результат на домашній кухні.

Інгредієнти Бургерна булка 1 шт. Яйця 2 шт. Плавлений сир скибочками 1–2 шт. Шинка 2 скибочки Сир моцарела 30 г Помідор 2–3 скибочки Капуста кале (або улюблена зелень (рукола, шпинат, салат)) Олія Сіль Перець

Приготування

У глибокій мисці збийте два яйця з дрібкою солі та перцю. Добре розмішайте виделкою чи вінчиком. Розігрійте сковорідку з краплею олії чи вершкового масла. Вилийте яйця на гарячу сковорідку — повинна вийти кругла омлетна «підкладка». Візьміть розрізану навпіл булку та покладіть її зрізом донизу прямо на яйце, щоб булочка просочилася та схопилася знизу. Коли яйце почне тримати форму, акуратно переверніть його, щоб булочка була знизу, підгорніть краї яйця всередину. Це додасть бургерам стабільності та текстури. На нижню частину булки викладіть скибочки шинки, плавлений сир, трохи моцарели та кілька кружечків свіжого помідора. Додайте зелень (кале, руколу, шпинат — що вам більше смакує). Накрийте верхньою частиною булки. Накрийте сковорідку кришкою та дайте бургеру трохи потомитися на слабкому вогні — сир повинен почати плавитися, а булочка — трохи підрум’янитися. Якщо хочете — можна перевернути бургер на бік для кращого ефекту.

Варіації

Замініть шинку на обсмажене куряче філе чи скибочки авокадо для дієтичного варіанту.

Додайте трохи гірчиці, соусу барбекю чи хумусу для нових смакових акцентів.

Замість яєчної «подушки» можна підсмажити яйце-пашот або яєчню та зібрати бургер окремо.

Сніданковий бургер — це той випадок, коли простота та смак зливаються в одне. Один раз спробуєте — і вранці вже не захочеться каші. Ідеально для зайнятих жінок, мам і всіх, хто цінує кожну хвилину свого ранку.