Бургери з круасанів: рецепт гастрономічного хіта цього сезону

Бургери з круасанів tiktok.com_thesapor

Реклама

Якщо вам здається, що бургери вже нічим не здивують — знайомтесь із «Croissant Smash Burger». Це головний фудтренд TikTok і Instagram останніх місяців, ніжне тісто замість звичної булочки перетворює улюблений фастфуд на щось гламурне та витончене.

Секрет простий, замість важкої булки — круасан, замість звичайного соусу — кремова суміш з майонезу, карамелізованої цибулі та солоних огірків, а м’ясо — ідеально обсмажене, тонке, соковите. Це не просто бургер, це бургер для тих, хто любить життя зі смаком. А про детальний рецепт його приготування розповіли на сторінці the sapor.

Інгредієнти

Бургер

яловичий фарш 700 г

листя айсберга

помідори

скибки сиру

великі круасани 4 шт.

сіль

перець

Карамелізована цибуля

велика біла цибуля 2 шт.

оливкова олія 1 ст. л

вершкове масло 2 ст. л

цукор 1 ч. л

сіль

Соус

майонез

кетчуп

карамелізованої цибулі

солоні огірки

гірчиця 1 ст. л

білий оцет 1 ч. л

цукор 1 ч. л

сіль

чорний перець

Часникове масло

розтоплене вершкове масло

подрібнена петрушка

часниковий порошок 1 ч. л

часникова паста 1 ч. л

сіль

Приготування

У середній мисці змішайте майонез, кетчуп, цибулю, огірки, гірчицю, оцет, сіль, перець і цукор. Добре перемішайте та поставте у холодильник, соус має настоятися, поки ви готуєте решту. На маленькому вогні розтопіть масло з олією, додайте цибулю, цукор і сіль. Готуйте 15–20 хв, періодично помішуйте, поки вона не стане м’якою, янтарно-золотою та солодкою. Фарш поділіть на 4 частини, приблизно по 100–120 г). Сформуйте кульки, потім сплюсніть у тонкі плоскі «плетінки», трохи більші за круасан. Посоліть і поперчіть. На добре розігрітій сковороді обсмажуйте по 2 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Після перевертання додайте зверху гірчиці, потім одразу покладіть скибку сиру. Готуйте ще 1–2 хв, сир має розтанути. Розріжте навпіл круасани, змастіть зрізи часниковим маслом і підсмажте на сухій сковороді до хрумкої скоринки. Вже на цьому етапі аромат змусить вас посміхнутися. На нижню половину круасана нанесіть соус, викладіть листя айсберга, помідор, гарячу котлету, ще ложку соусу та накрийте другою половиною круасана.

Поради

Якщо хочете, щоб бургер був «ресторанним», додайте трохи трюфельного масла у часникову суміш.

Якщо ви не їсте червоне м’ясо, спробуйте замінити фарш індичкою чи куркою.

Для ідеального фудстайлінгу, посипте верх круасана дрібною морською сіллю перед подачею.

Подача

Бургери з круасанів ідеально поєднуються з келихом легкого червоного вина піно нуар або ігристого просеко, якщо хочеться свята. А для безалкогольної версії — охолоджений лимонад із базиліком або колою.

Реклама



Трохи французького шику, американського драйву та домашнього тепла та ваші домашні точно захочуть залишити цю страву у меню назавжди.