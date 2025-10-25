- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
Буряк, тушкований з капустою і квасолею: незвичайний рецепт корисного гарніру
Ця дуже корисна пісна страва підійде як гарнір або як легка самостійна закуска.
Вам знадобляться буряк, капуста, консервована квасоля, морква і цибуля.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 200 г
- буряк
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- квасоля консервована червона
- 200 г
- томатна паста
- 1 ст. л.
- вода
- 150 мл
- лавровий лист
- 1 шт.
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Буряк, моркву та цибулю почистьте. Буряк, моркву натріть на велику тертку, цибулю наріжте на кубики.
Капусту наріжте соломкою.
Із квасолі злийте рідину.
У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію, викладіть буряк, моркву, цибулю та обсмажте, помішуючи 8-10 хвилин, додайте капусту, квасолю, томатну пасту, перемішайте. Влийте гарячу воду, посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист та ще раз перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні 30-40 хвилин.
Поради:
Квасолю можна використовувати будь-яку.