Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Буряк, тушкований з капустою і квасолею: незвичайний рецепт корисного гарніру

Ця дуже корисна пісна страва підійде як гарнір або як легка самостійна закуска.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
69 ккал
Буряк тушкований з капустою та квасолею

Буряк тушкований з капустою та квасолею / © Credits

Вам знадобляться буряк, капуста, консервована квасоля, морква і цибуля.

Інгредієнти

капуста білокачанна
200 г
буряк
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
квасоля консервована червона
200 г
томатна паста
1 ст. л.
вода
150 мл
лавровий лист
1 шт.
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Буряк, моркву та цибулю почистьте. Буряк, моркву натріть на велику тертку, цибулю наріжте на кубики.

  2. Капусту наріжте соломкою.

  3. Із квасолі злийте рідину.

  4. У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію, викладіть буряк, моркву, цибулю та обсмажте, помішуючи 8-10 хвилин, додайте капусту, квасолю, томатну пасту, перемішайте. Влийте гарячу воду, посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист та ще раз перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні 30-40 хвилин.

Поради:

  • Квасолю можна використовувати будь-яку.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

