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Бурякові млинці з сирною начинкою: рецепт ефектної закуски
Оригінальна корисна закуска, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Буряки можна використовувати не тільки для приготування борщу або вінегрету, але і для млинців.
Завдяки бурякам вони виходять гарного яскравого кольору із незвичайним смаком.
Інгредієнти:
буряк відварений — 130 г;
борошно пшеничне — 100 г;
яйце куряче — 1 шт.;
молоко — 130 г;
часник — 1 зубчик;
олія — 3 ст. л.;
сіль.
Для начинки:
м’який сир — 250 г;
сметана 20% — 4 ст. л.;
зелень кропу — 2 гілочки;
сіль.
Приготування:
Буряки відваріть 40 хвилин, остудіть, очистіть від шкірки і натріть на дрібну тертку.
З’єднайте буряк, яйце, молоко, часник, видавлений через прес, олію, борошно і сіль. Пробийте занурювальним блендером до однорідної консистенції.
Обсмажте млинці на розпеченій сковороді з обох боків. Остудіть.
Для начинки розімніть сир, додайте сметану, подрібнений кріп, сіль і перемішайте.
Начинку викладіть на буряковий млинець тонким шаром і поверніть трубочкою, потім розріжте на рулетики.
Поради:
Сир і молоко використовуйте будь-якої жирності.
Розпечену сковороду перед смаженням млинців змастіть олією.
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