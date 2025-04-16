ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
1 хв

Бурякові млинці з сирною начинкою: рецепт ефектної закуски

Оригінальна корисна закуска, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Буряки можна використовувати не тільки для приготування борщу або вінегрету, але і для млинців.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Бурякові млинці з сирною начинкою

Бурякові млинці з сирною начинкою / © Credits

Завдяки бурякам вони виходять гарного яскравого кольору із незвичайним смаком.

Інгредієнти:

  • буряк відварений — 130 г;

  • борошно пшеничне — 100 г;

  • яйце куряче — 1 шт.;

  • молоко — 130 г;

  • часник — 1 зубчик;

  • олія — 3 ст. л.;

  • сіль.

Для начинки:

  • м’який сир — 250 г;

  • сметана 20% — 4 ст. л.;

  • зелень кропу — 2 гілочки;

  • сіль.

Приготування:

  1. Буряки відваріть 40 хвилин, остудіть, очистіть від шкірки і натріть на дрібну тертку.

  2. З’єднайте буряк, яйце, молоко, часник, видавлений через прес, олію, борошно і сіль. Пробийте занурювальним блендером до однорідної консистенції.

  3. Обсмажте млинці на розпеченій сковороді з обох боків. Остудіть.

  4. Для начинки розімніть сир, додайте сметану, подрібнений кріп, сіль і перемішайте.

  5. Начинку викладіть на буряковий млинець тонким шаром і поверніть трубочкою, потім розріжте на рулетики.

Поради:

  • Сир і молоко використовуйте будь-якої жирності.

  • Розпечену сковороду перед смаженням млинців змастіть олією.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
255
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie