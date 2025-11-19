Буряковий суп "Ботвина": рецепт яскравої страви

Буряковий суп «Ботвина» / © Credits

Фудблогерка Monika Molecka переконана, що хоч раз цей суп має спробувати кожен. Він легкий, але насичений, а ще — неймовірно красивий, ніби створений для Instagram контенту.

Ботвина — це не просто суп із буряків. Це культурний код, гастрономічна класика та водночас суперфуд, адже містить багато заліза, вітамінів А і С, легкий для травлення, наповнює енергією без важкості та ідеальний для детоксу після зими.

Інгредієнти

Основні

ботвиння буряка 1 пучок

середня морква 1 шт.

петрушка 1 корінь

селера ¼ кореня

буряк 1 шт.

картопля 200 г

води чи бульйон 1,5 л

лавровий лист

духмяний перець (горошком)

сіль

чорний перець

цукор 1 ч. л

лимонний сік або оцет 3 ст. л

олія 2 ст. л

борошно ½ ст. л

вершки 100 мл

Подача

яйце, зварене круто

пучок свіжого кропу

Приготування

Моркву наріжте кільцями, петрушку та селеру — кубиками. Буряк поріжте на дрібні кубики чи натріть на великій тертці. Картоплю наріжте більшими шматочками. Ботвину добре промийте. Буряк наріжте кільцями, а листя та ніжки подрібніть приблизно по 1 см. У каструлю покладіть моркву, петрушку, селеру, буряк і картоплю. Залийте водою чи бульйоном. Додайте сіль, лавровий лист і кілька горошин духмяного перцю Варіть близько 10 хв. Покладіть листя та буряк, додайте лимонний сік або оцет. Варіть ще 10 хв, щоб зберегти яскравий колір та ніжність. На сковороді розтопіть масло, всипте борошно та швидко обсмажте. Потім влийте у суп і інтенсивно помішуйте. Це зробить консистенцію трішки густішою та «кремовішою». Під кінець додайте вершки, але вже не кип’ятіть. Досоліть, додайте перець і за бажанням більше лимонного соку. Додайте пучок свіжого кропу.

Подача

У тарілку налийте суп, додайте четвертинки яйця, рясно посипте кропом. Ніжний рожевий колір і зелена хмаринка зверху перетворять страву на справжній натюрморт.

Це ідеальна детокс-страва, яку можна приготувати всього за 30–40 хв. Ця страва підходить як для будня, так і для святкового столу. Вона смачна і в гарячому, і в теплому вигляді, а яскравий колір піднімає настрій так само, як сонячні дні.