Бурито з чоризо та авокадо: рецепт смачного перекусу

Бурито / © Associated Press

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Цей бурито — не просто модний перекус у стилі Нью-Йорка, а збалансована страва, адже ви отримаєте білок з яєць та чорізо, здорові жири з авокадо, вітаміни з капусти кейл та кінзи, і смак — на всі 100. Рецептом поділилися на сторінці NYC Recipe Developer.

Інгредієнти Яйця 2 шт. Вершкове масло 1 ст. л Дрібно нарізана кінза 1 ч. л Нарізана капуста кейл 1 жменя Універсальна приправа Ковбаски чоризо ½ шт. Стиглий авокадо ½ шт. Тертий пармезан 1 ст. л Великий лаваш 1 шт.

Приготування

У мисці змішайте яйця, дрібку приправи, нарізану зелень кейл, кінзу та тертий пармезан. Збивайте вінчиком або виделкою до однорідності. На розігріту сковорідку покладіть вершкове масло, розтопіть. Додайте яєчну суміш та готуйте, постійно помішуйте на слабкому вогні, поки не отримаєте ніжну яєчню. Відставте убік. Лайфгак: щоб яйця залишалися кремовими — не перегрівайте та знімайте з вогню трохи недоготовленими, вони дійдуть самі. У тій самій сковороді швидко обсмажте чоризо, розламуйте ковбаску лопаткою на невеликі шматочки. Готуйте до хрусткої скоринки та приємного аромату. На лаваш намастіть пюре з авокадо (можна приправити сіллю та лимонним соком), викладіть яєчню та додайте чорізо. Щільно загорніть краї та зверніть бурито рулетом, потім розріжте навпіл. Якщо маєте час — злегка підсмажте бурито на сухій пательні з обох боків для хрусткої скоринки.

Бурито з чоризо — це не просто смачний сніданок, а справжній енергетичний заряд на цілий день. Його легко адаптувати під свої смаки, а інгредієнти — прості та доступні. Такий перекус підійде для зайнятих ранків, перекусів у дорозі чи навіть невеликого пікніка. А головне — ви можете бути впевнені, що їсте корисне, збалансоване та дуже апетитне.

Смачного!

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