Буряк по-корейськи: рецепт смачної закуски

Рецепт простий і доступний, що нагадує моркву по-корейськи, тільки замість неї використовуємо буряк. Щоб страва вийшла смачною і соковитою, вибирайте солодкий і соковитий овоч. Для приготування вам знадобляться спеціальна тертка для корейської моркви, буряків та приправи.
Інгредієнти
- буряк сирий
- 500 г
- олія
- 60 мл
- оцет 9%
- 2 ст. л.
- цукор
- 2 ст. л.
- сіль
- 0,5 год. л
- часник
- 3 зубчики
- перець чорний мелений
- 0,25 ч. л.
- коріандр мелений
- 0,25 ч. л.
- Очищений сирий буряк натріть на тертці для корейської моркви. Посипте його сіллю та цукром і залиште на 20 хвилин. Відтисніть.
- У миску викладіть буряк, додайте часник, видавлений через прес, оцет, перець, мелений коріандр.
- Олію доведіть до кипіння та вилийте на спеції. Все добре перемішайте.
- Накрийте миску плівкою та відправте в холодильник на 2-3 години.
Поради:
- Страву краще приготувати заздалегідь і дати настоятися в холодильнику на добу.
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