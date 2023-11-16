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Буряк по-корейськи: рецепт смачної закуски

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
310
Час на прочитання
1 хв
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Буряк по-корейськи: рецепт смачної закуски

Буряк по-корейськи / Фото: Credits

Рецепт простий і доступний, що нагадує моркву по-корейськи, тільки замість неї використовуємо буряк. Щоб страва вийшла смачною і соковитою, вибирайте солодкий і соковитий овоч. Для приготування вам знадобляться спеціальна тертка для корейської моркви, буряків та приправи.

Інгредієнти

буряк сирий
500 г
олія
60 мл
оцет 9%
2 ст. л.
цукор
2 ст. л.
сіль
0,5 год. л
часник
3 зубчики
перець чорний мелений
0,25 ч. л.
коріандр мелений
0,25 ч. л.
  1. Очищений сирий буряк натріть на тертці для корейської моркви. Посипте його сіллю та цукром і залиште на 20 хвилин. Відтисніть.
  2. У миску викладіть буряк, додайте часник, видавлений через прес, оцет, перець, мелений коріандр.
  3. Олію доведіть до кипіння та вилийте на спеції. Все добре перемішайте.
  4. Накрийте миску плівкою та відправте в холодильник на 2-3 години.

Поради:

  • Страву краще приготувати заздалегідь і дати настоятися в холодильнику на добу.

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Дата публікації
Перегляди
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