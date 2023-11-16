Буряк по-корейськи: рецепт смачної закуски

Рецепт простий і доступний, що нагадує моркву по-корейськи, тільки замість неї використовуємо буряк. Щоб страва вийшла смачною і соковитою, вибирайте солодкий і соковитий овоч. Для приготування вам знадобляться спеціальна тертка для корейської моркви, буряків та приправи.