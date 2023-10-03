Бурякова ікра: рецепт пікантної закуски

Бурякова ікра – пікантна закуска, яка підходить до багатьох страв як салат або як гарнір до м'яса чи риби.

Буряк відваріть до напівготовності, подрібніть на тертці. Обсмажте з додаванням моркви й цибулі на олії. Смачно й корисно як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти:

буряк – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

цибуля ріпчаста – 2 шт.;

часник – 2 зубчики;

олія – 4 ст. л.

перець чорний мелений;

сіль.

Приготування:

Буряки відваріть до напівготовності близько 30 хвилин. Остудіть та очистіть. Натріть на великій тертці. На розігріту сковороду з олією викладіть натерту на великій тертці моркву. Обсмажте на середньому вогні 5 хвилин. Додайте буряк і тушкуйте овочі на повільному вогні 20 хвилин. Очищену і дрібно нарізану цибулю обсмажте на сковороді з додаванням олії 2-3 хвилини. Буряк з морквою посоліть, поперчіть. Додайте підсмажену цибулю і нарізаний часник. Перемішайте. Протушкуйте всі овочі 10 хвилин під закритою кришкою.

Поради:

За бажання подрібніть бурякову ікру у блендері.

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