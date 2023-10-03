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Бурякова ікра: рецепт пікантної закуски

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
494
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1 хв
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Бурякова ікра: рецепт пікантної закуски

Бурякова ікра / Фото: Credits

Бурякова ікра – пікантна закуска, яка підходить до багатьох страв як салат або як гарнір до м'яса чи риби.

Буряк відваріть до напівготовності, подрібніть на тертці. Обсмажте з додаванням моркви й цибулі на олії. Смачно й корисно як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти:

  • буряк – 2 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • олія – 4 ст. л.
  • перець чорний мелений;
  • сіль.

Приготування:

  1. Буряки відваріть до напівготовності близько 30 хвилин. Остудіть та очистіть. Натріть на великій тертці.
  2. На розігріту сковороду з олією викладіть натерту на великій тертці моркву. Обсмажте на середньому вогні 5 хвилин. Додайте буряк і тушкуйте овочі на повільному вогні 20 хвилин.
  3. Очищену і дрібно нарізану цибулю обсмажте на сковороді з додаванням олії 2-3 хвилини.
  4. Буряк з морквою посоліть, поперчіть. Додайте підсмажену цибулю і нарізаний часник. Перемішайте. Протушкуйте всі овочі 10 хвилин під закритою кришкою.

Поради:

За бажання подрібніть бурякову ікру у блендері.

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Дата публікації
Перегляди
494
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