Бурякова ікра: рецепт пікантної закуски

Бурякова ікра – пікантна закуска, яка підходить до багатьох страв як салат або як гарнір до м'яса чи риби.
Буряк відваріть до напівготовності, подрібніть на тертці. Обсмажте з додаванням моркви й цибулі на олії. Смачно й корисно як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти:
- буряк – 2 шт.;
- морква – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста – 2 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- олія – 4 ст. л.
- перець чорний мелений;
- сіль.
Приготування:
- Буряки відваріть до напівготовності близько 30 хвилин. Остудіть та очистіть. Натріть на великій тертці.
- На розігріту сковороду з олією викладіть натерту на великій тертці моркву. Обсмажте на середньому вогні 5 хвилин. Додайте буряк і тушкуйте овочі на повільному вогні 20 хвилин.
- Очищену і дрібно нарізану цибулю обсмажте на сковороді з додаванням олії 2-3 хвилини.
- Буряк з морквою посоліть, поперчіть. Додайте підсмажену цибулю і нарізаний часник. Перемішайте. Протушкуйте всі овочі 10 хвилин під закритою кришкою.
Поради:
За бажання подрібніть бурякову ікру у блендері.
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