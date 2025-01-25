Буряковий салат із хріном: рецепт оригінальної закуски

Буряковий салат із хріном зазвичай подають до будь-яких м'ясних страв або просто на скибочці свіжого хліба.
Салат виходить яскравим, з насиченим смаком і легкою гостротою. Страву можна приготувати заздалегідь, оскільки вона може довго зберігатися в холодильнику.
Інгредієнти
- буряк
- 600 г
- хрін
- 80 г
- оцет столовий 9%
- 2 ст. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Буряк промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником.
- Загорніть кожен у фольгу, викладіть на деко та запікайте в духовці за 200 градусів 50–70 хвилин.
- Остудіть, очистьте та натріть на велику тертку.
- Хрін помийте, очистьте та натріть на дрібну тертку.
- В мисці з'єднайте буряк, хрін, оцет, цукор, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте.
- Викладіть до скляної ємності та зберігайте в холодильнику.
Поради:
- Буряк можна відварити.
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