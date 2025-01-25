Буряковий салат із хріном: рецепт оригінальної закуски

Буряковий салат із хріном зазвичай подають до будь-яких м'ясних страв або просто на скибочці свіжого хліба.

Салат виходить яскравим, з насиченим смаком і легкою гостротою. Страву можна приготувати заздалегідь, оскільки вона може довго зберігатися в холодильнику.

Інгредієнти буряк 600 г хрін 80 г оцет столовий 9% 2 ст. л. цукор 1 ч. л. перець чорний мелений сіль

Буряк промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником. Загорніть кожен у фольгу, викладіть на деко та запікайте в духовці за 200 градусів 50–70 хвилин. Остудіть, очистьте та натріть на велику тертку. Хрін помийте, очистьте та натріть на дрібну тертку. В мисці з'єднайте буряк, хрін, оцет, цукор, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте. Викладіть до скляної ємності та зберігайте в холодильнику.

Поради:

Буряк можна відварити.

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