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Буряковий салат із хріном: рецепт оригінальної закуски

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
94 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
133
Час на прочитання
1 хв
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Буряковий салат із хріном: рецепт оригінальної закуски

Буряковий салат із хріном / Фото: Credits

Буряковий салат із хріном зазвичай подають до будь-яких м'ясних страв або просто на скибочці свіжого хліба.

Салат виходить яскравим, з насиченим смаком і легкою гостротою. Страву можна приготувати заздалегідь, оскільки вона може довго зберігатися в холодильнику.

Інгредієнти

буряк
600 г
хрін
80 г
оцет столовий 9%
2 ст. л.
цукор
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Буряк промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником.
  2. Загорніть кожен у фольгу, викладіть на деко та запікайте в духовці за 200 градусів 50–70 хвилин.
  3. Остудіть, очистьте та натріть на велику тертку.
  4. Хрін помийте, очистьте та натріть на дрібну тертку.
  5. В мисці з'єднайте буряк, хрін, оцет, цукор, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте.
  6. Викладіть до скляної ємності та зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Буряк можна відварити.

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