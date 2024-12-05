Буряковий салат з огірком: рецепт смачної страви

Ця страва – справжній витвір кулінарного мистецтва, який поєднує в собі простоту інгредієнтів і вишуканість смакової гармонії.

Рецепт, яким поділилися на сторінці leichtesrezept, демонструє, як легко і швидко можна приготувати поживний салат, багатий вітамінами, мікроелементами та клітковиною. Буряк, багатий залізом та антиоксидантами, в поєднанні зі свіжим огірком і пікантністю червоної цибулі створює неповторний смаковий баланс.

Інгредієнти буряк 300 г огірок 2 шт. цибуля червона 1 шт. кріп подрібнений 1 ст. л. петрушка подрібнена 1 ст. л. насіння кмину чорного 1 ч. л. суміш листя салату (рукола, айсберг або шпинат) олія оливкова 30 мл оцет винний білий 1 ст. л. часник 1 зубок сіль перець

Приготування

Візьміть варений буряк і наріжте його невеликими кубиками або скибочками. Огірки наріжте кружечками. Червону цибулю наріжте тонкими кільцями. Свіжа зелень – кріп і петрушка – додадуть страві аромату, тож подрібніть її. Покладіть буряк, огірки, цибулю, зелень і насіння чорного кмину до великої миски. Перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. В окремій мисці з'єднайте оливкову олію, білий винний оцет і подрібнений часник. Додайте сіль і перець на свій смак та ретельно перемішайте до однорідності. Полийте заправкою овочеву суміш та обережно перемішайте, щоб не пошкодити ніжні шматочки буряка. Викладіть салат на тарілку, прикрасьте зверху жменею змішаного листя салату.

Поради:

Щоб зробити салат ситнішим і надати йому ніжності, посипте зверху подрібненою фетою. Її солонуватий смак чудово доповнить солодкість буряка.

Ви можете додати до заправки чайну ложку меду для легкої солодкості чи замінити білий винний оцет яблучним.

Додайте жменю горіхів або насіння соняшника для легкого хрусту.

Цей салат не лише смачний, а й надзвичайно корисний. Буряк сприяє покращенню кровообігу, огірок допомагає зволожувати організм, а зелень забезпечує організм важливими вітамінами. Приготуйте буряковий салат з огірком уже сьогодні та переконайтеся, що корисна їжа може бути неймовірно смачною.

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