Буряковий салат з огірком: рецепт смачної страви

Ця страва – справжній витвір кулінарного мистецтва, який поєднує в собі простоту інгредієнтів і вишуканість смакової гармонії.
Рецепт, яким поділилися на сторінці leichtesrezept, демонструє, як легко і швидко можна приготувати поживний салат, багатий вітамінами, мікроелементами та клітковиною. Буряк, багатий залізом та антиоксидантами, в поєднанні зі свіжим огірком і пікантністю червоної цибулі створює неповторний смаковий баланс.
Інгредієнти
- буряк
- 300 г
- огірок
- 2 шт.
- цибуля червона
- 1 шт.
- кріп подрібнений
- 1 ст. л.
- петрушка подрібнена
- 1 ст. л.
- насіння кмину чорного
- 1 ч. л.
- суміш листя салату (рукола, айсберг або шпинат)
- олія оливкова
- 30 мл
- оцет винний білий
- 1 ст. л.
- часник
- 1 зубок
- сіль
- перець
Приготування
- Візьміть варений буряк і наріжте його невеликими кубиками або скибочками.
- Огірки наріжте кружечками.
- Червону цибулю наріжте тонкими кільцями.
- Свіжа зелень – кріп і петрушка – додадуть страві аромату, тож подрібніть її.
- Покладіть буряк, огірки, цибулю, зелень і насіння чорного кмину до великої миски. Перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
- В окремій мисці з'єднайте оливкову олію, білий винний оцет і подрібнений часник. Додайте сіль і перець на свій смак та ретельно перемішайте до однорідності.
- Полийте заправкою овочеву суміш та обережно перемішайте, щоб не пошкодити ніжні шматочки буряка.
- Викладіть салат на тарілку, прикрасьте зверху жменею змішаного листя салату.
Поради:
- Щоб зробити салат ситнішим і надати йому ніжності, посипте зверху подрібненою фетою. Її солонуватий смак чудово доповнить солодкість буряка.
- Ви можете додати до заправки чайну ложку меду для легкої солодкості чи замінити білий винний оцет яблучним.
- Додайте жменю горіхів або насіння соняшника для легкого хрусту.
Цей салат не лише смачний, а й надзвичайно корисний. Буряк сприяє покращенню кровообігу, огірок допомагає зволожувати організм, а зелень забезпечує організм важливими вітамінами. Приготуйте буряковий салат з огірком уже сьогодні та переконайтеся, що корисна їжа може бути неймовірно смачною.
Читайте також:
- Буряковий вітамінний коктейль: рецепт напою проти відчуття млявості
- Буряковий салат із гарбузом і нутом: рецепт корисної страви
- Баклажани на смак, як гриби: цікавий рецепт оригінальної страви