Бутерброди з оселедцем і буряком на чорному хлібі: рецепт ефектної закуски

Для бутербродів використовуйте смачний хліб і солодку цибулю. А якщо буряки відварите напередодні, то часу на приготування піде набагато менше.
Якщо зварені буряки натрете на тертці, змішаєте з часником і майонезом, викладете на чорний хліб і додасте зверху шматочок оселедця, то отримаєте неймовірно смачну закуску.
Інгредієнти:
- буряк – 1 шт. (невеликий);
- часник – 1 зубчик;
- чорний хліб;
- майонез;
- ріпчаста цибуля.
Приготування:
Буряк вимити, зварити в шкірці до готовності (від моменту закипання треба 45-50 хвилин). Воду злити, остудити. Відварені буряки очистити від шкірки й натерти на середній тертці. Додати пропущений через прес часник і майонез. Перемішати, посолити за смаком.
Оселедець обробити на філе, видаляючи з риби кісточки.
Чорний хліб наріжте трикутниками. Викладіть на нього бурякову масу, а зверху покладіть шматочок оселедця. Прикрасьте кільцями цибулі.
Поради:
- Майонез можна замінити сметаною.
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