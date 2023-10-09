Бутерброди з оселедцем і буряком на чорному хлібі: рецепт ефектної закуски

Для бутербродів використовуйте смачний хліб і солодку цибулю. А якщо буряки відварите напередодні, то часу на приготування піде набагато менше.

Якщо зварені буряки натрете на тертці, змішаєте з часником і майонезом, викладете на чорний хліб і додасте зверху шматочок оселедця, то отримаєте неймовірно смачну закуску.

Інгредієнти:

буряк – 1 шт. (невеликий);

часник – 1 зубчик;

чорний хліб;

майонез;

ріпчаста цибуля.

Приготування:

Буряк вимити, зварити в шкірці до готовності (від моменту закипання треба 45-50 хвилин). Воду злити, остудити. Відварені буряки очистити від шкірки й натерти на середній тертці. Додати пропущений через прес часник і майонез. Перемішати, посолити за смаком.

Оселедець обробити на філе, видаляючи з риби кісточки.

Чорний хліб наріжте трикутниками. Викладіть на нього бурякову масу, а зверху покладіть шматочок оселедця. Прикрасьте кільцями цибулі.

Поради:

Майонез можна замінити сметаною.

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