Бутерброди з ківі: рецепт незвичайної закуски

Особливість приготування цих бутербродів у тому, що готуються вони з незвичним для цієї страви інгредієнтом — ківі.

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Як основу використовуйте звичайний пшеничний або житній хліб, але з багетом ці бутерброди мають святковіший і красивіший вигляд.

Здивуйте своїх рідних і близьких новою і цікавою стравою, ця проста смачна закуска ідеально пасуватиме до келиха вина і прикрасить будь-який святковий стіл.

Інгредієнти

багет
1 шт.
твердий сир
150 г
ківі
2 шт.
часник
2 зубчики
майонез
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Сир натріть на середню тертку.

  2. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  3. Ківі очистьте від шкірки і наріжте тонкими кружечками.

  4. У мисці з’єднайте сир, часник, перець чорний мелений, майонез, посоліть і перемішайте.

  5. Багет наріжте скибочками і підсушіть у духовці або на сухій сковороді до рум’яної скоринки.

  6. На кожну скибочку хліба викладіть сирне намащення, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні, зверху покладіть по кружечку ківі.

  7. Бутерброди викладіть на блюдо і подайте до столу.

Поради:

  • За бажанням бутерброди прикрасьте зеленню.

