Бутерброди з ківі: рецепт незвичайної закуски

Бутерброди з ківі

Як основу використовуйте звичайний пшеничний або житній хліб, але з багетом ці бутерброди мають святковіший і красивіший вигляд.

Здивуйте своїх рідних і близьких новою і цікавою стравою, ця проста смачна закуска ідеально пасуватиме до келиха вина і прикрасить будь-який святковий стіл.

Інгредієнти багет 1 шт. твердий сир 150 г ківі 2 шт. часник 2 зубчики майонез 2 ст. л. перець чорний мелений сіль

Сир натріть на середню тертку. Часник очистьте і пропустіть через прес. Ківі очистьте від шкірки і наріжте тонкими кружечками. У мисці з’єднайте сир, часник, перець чорний мелений, майонез, посоліть і перемішайте. Багет наріжте скибочками і підсушіть у духовці або на сухій сковороді до рум’яної скоринки. На кожну скибочку хліба викладіть сирне намащення, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні, зверху покладіть по кружечку ківі. Бутерброди викладіть на блюдо і подайте до столу.

Поради:

За бажанням бутерброди прикрасьте зеленню.

