Бутерброди з ківі: рецепт незвичайної закуски
Особливість приготування цих бутербродів у тому, що готуються вони з незвичним для цієї страви інгредієнтом — ківі.
Як основу використовуйте звичайний пшеничний або житній хліб, але з багетом ці бутерброди мають святковіший і красивіший вигляд.
Здивуйте своїх рідних і близьких новою і цікавою стравою, ця проста смачна закуска ідеально пасуватиме до келиха вина і прикрасить будь-який святковий стіл.
Інгредієнти
- багет
- 1 шт.
- твердий сир
- 150 г
- ківі
- 2 шт.
- часник
- 2 зубчики
- майонез
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
Сир натріть на середню тертку.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Ківі очистьте від шкірки і наріжте тонкими кружечками.
У мисці з’єднайте сир, часник, перець чорний мелений, майонез, посоліть і перемішайте.
Багет наріжте скибочками і підсушіть у духовці або на сухій сковороді до рум’яної скоринки.
На кожну скибочку хліба викладіть сирне намащення, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні, зверху покладіть по кружечку ківі.
Бутерброди викладіть на блюдо і подайте до столу.
Поради:
За бажанням бутерброди прикрасьте зеленню.