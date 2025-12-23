ТСН у соціальних мережах

Бутерброди з печінкою тріски: рецепт святкової закуски

Швидкі та дуже смачні бутерброди з печінкою тріски — це чудова закуска на святковий стіл.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
40 хвилин
340 ккал
Бутерброди з печінкою тріски / © Credits

Для приготування вам знадобляться багет, печінка тріски, яйця, огірок, оливки та зелень.

Інгредієнти

багет
1 шт.
печінка тріски
1 баночка
яйця курячі
2 шт.
майонез
2 ст. л.
огірок свіжий
1 шт.
оливки зелені
перець чорний мелений
сіль
зелень петрушки

  • Багет наріжте на скибочки, підсушіть на пательні без олії та остудіть.

  • Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання, остудіть, очистіть і натріть на дрібну тертку.

  • Огірок помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте тонкими пластинками.

  • З печінки тріски злийте рідину і розімніть виделкою.

  • Для начинки змішайте печінку тріски, яйця, майонез, перець чорний мелений і сіль.

  • На багет викладіть начинку, прикрасьте огірком, оливкою та листочком петрушки.

Поради:

  • Замість майонезу можна використовувати сметану або грецький йогурт.

