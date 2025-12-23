- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
Бутерброди з печінкою тріски: рецепт святкової закуски
Швидкі та дуже смачні бутерброди з печінкою тріски — це чудова закуска на святковий стіл.
Для приготування вам знадобляться багет, печінка тріски, яйця, огірок, оливки та зелень.
Інгредієнти
- багет
- 1 шт.
- печінка тріски
- 1 баночка
- яйця курячі
- 2 шт.
- майонез
- 2 ст. л.
- огірок свіжий
- 1 шт.
- оливки зелені
-
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень петрушки
-
Багет наріжте на скибочки, підсушіть на пательні без олії та остудіть.
Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання, остудіть, очистіть і натріть на дрібну тертку.
Огірок помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте тонкими пластинками.
З печінки тріски злийте рідину і розімніть виделкою.
Для начинки змішайте печінку тріски, яйця, майонез, перець чорний мелений і сіль.
На багет викладіть начинку, прикрасьте огірком, оливкою та листочком петрушки.
Поради:
Замість майонезу можна використовувати сметану або грецький йогурт.