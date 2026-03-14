Бутерброди з рибними консервами та овочами: бюджетний варіант святкової закуски
Простий, смачний варіант закуски з батона, консервованої риби та овочів.
Бутерброди виходять ситними, а приготувати їх зможе кожен.
Інгредієнти
- батон
- 8-9 скибочок
- сайра консервована
- 1 банка (200 г)
- яйце куряче
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 1 ст. л.
- картопля сира
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- сіль
- олія
Цибулю, моркву, картоплю помийте та очистьте.
Цибулю дрібно наріжте.
Моркву та картоплю натріть на дрібну тертку.
Консервовану сайру розімніть виделкою.
У миску викладіть сайру (якщо рідини багато, злийте її), потім картоплю, цибулю, моркву, яйце, всипте борошно, посоліть і добре перемішайте.
На кожну скибочку батона викладіть начинку.
Розігріту пательню змастіть олією, викладіть бутерброди начинкою донизу та обсмажте з двох боків, на середньому вогні, до рум’яної скоринки.
Поради:
Консерви використовуйте будь-які.
Замість батона можна використовувати багет або житній хліб.