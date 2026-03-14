Бутерброди з рибними консервами та овочами: бюджетний варіант святкової закуски

Простий, смачний варіант закуски з батона, консервованої риби та овочів.

Катерина Труш
40 хвилин
220 ккал
Бутерброди виходять ситними, а приготувати їх зможе кожен.

Інгредієнти

батон
8-9 скибочок
сайра консервована
1 банка (200 г)
яйце куряче
1 шт.
борошно пшеничне
1 ст. л.
картопля сира
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
сіль
олія

  1. Цибулю, моркву, картоплю помийте та очистьте.

  2. Цибулю дрібно наріжте.

  3. Моркву та картоплю натріть на дрібну тертку.

  4. Консервовану сайру розімніть виделкою.

  5. У миску викладіть сайру (якщо рідини багато, злийте її), потім картоплю, цибулю, моркву, яйце, всипте борошно, посоліть і добре перемішайте.

  6. На кожну скибочку батона викладіть начинку.

  7. Розігріту пательню змастіть олією, викладіть бутерброди начинкою донизу та обсмажте з двох боків, на середньому вогні, до рум’яної скоринки.

Поради:

  • Консерви використовуйте будь-які.

  • Замість батона можна використовувати багет або житній хліб.

Наступна публікація

