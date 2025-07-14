Бита маринована редиска: рецепт смачної закуски

Бита маринована редиска / © Credits

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Бита маринована редиска гостра, хрумка та яскрава, ідеально підходить як доповнення до м’яса, картоплі, закусок або навіть у роли та салати. Про свій універсальний рецепт маринованої редиски розповів кухар Олександр Огороднік, відомий своїм підходом до простої, але креативної кухні.

«Битою» редиску називають не просто так, адже перед маринуванням її злегка притискають або розчавлюють ножем чи пляшкою, щоб овоч вбирав маринад інтенсивніше. Текстура стає цікавішою, а смак насиченішим і яскравішим.

Ця технологія походить з азійської кухні — зокрема, огірки часто маринують саме таким способом у Кореї чи Китаї. Тепер цей метод набирає популярності й в Європі.

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Інгредієнти Свіжа редиска 700 г Червона цибуля 100 г Часник 2 зубчики Свіжий окріп 15 г Сіль 1,5 ст. л Цукор 2 ст. л Мелений чорний перець Столовий оцет 50 г Соняшникова олія

Приготування

Добре промийте редиску, обріжте хвостики.

Складіть у пакет або глибоку миску та злегка «роздавіть» її тильною стороною ножа чи товкачем. Не до пюре, а просто, щоб овочі потріскалися та дали сік. Так маринад швидше та глибше проникне у серцевину.

Наріжте червону цибулю півкільцями, а часник тонкими пластинками.

Дрібно наріжте свіжий кріп.

У великій мисці змішайте редиску, цибулю, часник і зелень.

У склянці змішайте оцет, сіль, цукор, перець і соняшникову олію.

Залийте отриманою рідиною редиску, ретельно перемішайте руками чи ложкою.

Залиште маринуватись хоча б на 30 хв за кімнатної температури.

Подача

До м’яса на грилі.

Як закуску на святковий стіл або пікнік.

У сендвічі чи бургери.

З відвареною картоплею чи стравами з яєць.

До суші та ролів як альтернатива імбиру.

Зберігання

Зберігайте у скляній банці під кришкою у холодильнику.

Термін зберігання до 5 днів.

З кожним днем редиска стає смачнішою, але втрачає хрумкість після 4–5 днів.

Бита маринована редиска — це простий та цікавий спосіб урізноманітнити ваш стіл. Готується швидко, має ефектний вигляд, смакує ще краще та стане улюбленою закускою не лише для прихильників ЗСЖ, а й для поціновувачів крафтової кухні.