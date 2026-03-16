Биточки з курячого фаршу та сиру: незвичайний рецепт

Щоб приготувати соковиті, ніжні биточки, обов’язково додайте до курячого фаршу сир і запечіть їх у молоці в духовці. Ця страва чудово підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням.

Міла Корольова
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
158 ккал
Биточки з курячого фаршу та сиру

Якщо у вас немає можливості скористатися духовкою, обсмажте їх просто на пательні з олією. Подайте биточки з будь-яким гарніром.

Інгредієнти

філе куряче
600 г
сир 0%
120 г
яйце куряче
1 шт.
молоко
230 мл
цибуля ріпчаста
1 шт. (велика)
часник
2 зубчики
перець чорний мелений
сіль

  1. Цибулю, часник очистьте.

  2. Цибулю наріжте на невеликі кубики.

  3. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки.

  4. Філе, цибулю, часник перемеліть на м’ясорубці.

  5. Додайте сир, яйце, перець чорний мелений, сіль і перемішайте до однорідної маси.

  6. Вологими руками сформуйте биточки та викладіть у форму.

  7. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 15 хвилин, потім дістаньте биточки з духовки, залийте теплим молоком, злегка посоліть і поставте знову в духовку, доведіть до кипіння і готуйте ще 10-12 хвилин.

Поради:

  • Сир, молоко використовуйте будь-якої жирності.

