Биточки з курячого фаршу та сиру: незвичайний рецепт
Щоб приготувати соковиті, ніжні биточки, обов’язково додайте до курячого фаршу сир і запечіть їх у молоці в духовці. Ця страва чудово підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням.
Якщо у вас немає можливості скористатися духовкою, обсмажте їх просто на пательні з олією. Подайте биточки з будь-яким гарніром.
Інгредієнти
- філе куряче
- 600 г
- сир 0%
- 120 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- молоко
- 230 мл
- цибуля ріпчаста
- 1 шт. (велика)
- часник
- 2 зубчики
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Цибулю, часник очистьте.
Цибулю наріжте на невеликі кубики.
Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки.
Філе, цибулю, часник перемеліть на м’ясорубці.
Додайте сир, яйце, перець чорний мелений, сіль і перемішайте до однорідної маси.
Вологими руками сформуйте биточки та викладіть у форму.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 15 хвилин, потім дістаньте биточки з духовки, залийте теплим молоком, злегка посоліть і поставте знову в духовку, доведіть до кипіння і готуйте ще 10-12 хвилин.
Поради:
Сир, молоко використовуйте будь-якої жирності.