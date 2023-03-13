Це дуже незвичайно: найшвидший рецепт макаронів із сиром

Для цього рецепту ідеально підійдуть макарони орк'єте, названі так через форму, що нагадує вушко.

Більшість рецептів приготування звареної пасти надто трудомісткі і потребують багато посуду, який потім доводиться мити: потрібно відварити та злити макарони, приготувати сирний соус, запекти страву – це довго та клопітно.

Але є спосіб скоротити час та приготувати все в одній каструлі. Хитрість полягає в тому, щоб відварити макарони в молоці, натуральні крохмалі в макаронах допоможуть загустити соус, потім додати олію та сир.

Складники

макарони орек'єте — 500 г

молоко — 4 склянки

сіль — півтори ч. л.

свіжомелений чорний перець — 1 ч. л.

вершкове масло — 3 ст. л.

вершковий сир — чверть склянки

натертий сир чедер — 3 склянки

Приготування

У великій каструлі на середньому вогні доведіть орек'єте, молоко, сіль та перець до кипіння. Варіть, не накриваючи кришкою і час від часу помішуючи, поки рідина не випарується і не загусне до консистенції соусу, а паста не стане м'якою, 14-16 хвилин. Макарони повинні готуватися довше, ніж рекомендується на упакованні, тому що ви починаєте з холодного молока, а не з окропу.

Вмішайте масло, вершковий сир та сир чедер, перемішуючи, доки вони не розтануть і не змішаються. Одразу ж подавайте.

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