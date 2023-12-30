Це гарно та смачно: закуска "Мандаринки" на новорічний стіл

Такі "мандаринки" - проста, смачна та ефектна страва на новорічний стіл, яка здивує гостей та рідних.

Кулінарна блогерка Валерія Велігура поділилася на своїй сторінці Instagram дуже творчим способом подати закуску до святкового столу. Для такої страви треба мінімум складників та часу.

Інгредієнти (на 6 шт.):

150 г курячого філе

2 яйця

100 г сиру

50 г майонезу/сметани/натурального йогурту

1-2 зубчики часнику

сіль та перець за смаком

3 середні моркви

Приготування:

Куряче філе та яйця відварюємо.

Щоб не варити моркву декілька годин - я її очистила, зав’язала в пакет і відправила в мікрохвильовку на максимальну потужність, на 5 хвилин, перевернула і відправила ще приблизно на 5 хвилин! Дала охолонути і морква готова до роботи.

Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками. Сир, яйця та моркву натираємо на дрібній тертушці.

У глибокій ємності поєднуємо філе, яйця та сир. Додаємо майонез/сметану, подрібнений часник, спеції та перемішуємо до однорідної маси.

Формуємо 6 однакових кульок.

На харчову плівку кладемо трохи моркви та формуємо тонкий млинець.

У середину цього млинця кладемо начинку і загортаємо як я показую у відео.

Прикрашаємо "мандаринки" м’ятою та гвоздикою/чорним перцем.

Смачного!

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