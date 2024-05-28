Це смачніше за морозиво: як приготувати заморожений виноград у цукрі

Виявляється, виноград можна їсти не лише у свіжому вигляді чи пити з гарного келиха, його ще й можна заморозити.
Фудблогерка Tinka на своїй сторінці Instagram завжди публікує прості та цікаві рецепти. Цього разу маємо рецепт замороженого винограду й авторка стверджує, що це набагато смачніше за звичне нам морозиво.
Інгредієнти
- Свіжий зелений виноград
- Свіжий лимонний сік
- Свіжий сік лайма
- Цукор
Приготування:
- Виноград спочатку вимити;
- Окропити свіжовичавленим соком лимона і лайма;
- Посипати цукром і заморозити до твердого стану.
Насолоджуйтесь частуванням що освіжає!
Підписники схвально оцінили цей рецепт, а дехто навіть запропонував кинути виноградинку у текілу, запевнивши, що це буде надзвичайний смак.
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