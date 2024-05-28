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Це смачніше за морозиво: як приготувати заморожений виноград у цукрі

Це смачніше за морозиво: як приготувати заморожений виноград у цукрі

Виноград у цукрі / Фото: Credits

Виявляється, виноград можна їсти не лише у свіжому вигляді чи пити з гарного келиха, його ще й можна заморозити.

Фудблогерка Tinka на своїй сторінці Instagram завжди публікує прості та цікаві рецепти. Цього разу маємо рецепт замороженого винограду й авторка стверджує, що це набагато смачніше за звичне нам морозиво.

Інгредієнти

Свіжий зелений виноград
Свіжий лимонний сік
Свіжий сік лайма
Цукор

Приготування:

  • Виноград спочатку вимити;
  • Окропити свіжовичавленим соком лимона і лайма;
  • Посипати цукром і заморозити до твердого стану.

Насолоджуйтесь частуванням що освіжає!

Підписники схвально оцінили цей рецепт, а дехто навіть запропонував кинути виноградинку у текілу, запевнивши, що це буде надзвичайний смак.

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