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Часникове намащення: рецепт ідеального додатоку до свіжого хліба зі скоринкою

Часникове намащення: рецепт ідеального додатоку до свіжого хліба зі скоринкою

Часникове вершкове масло / Фото: Credits

Спробуйте приготувати ароматне та смачне вершково-часникове масло на хліб.

На сторінці MERI RASOI 2024  показали як приготувати ароматне намащення на хліб, яке так полюбляють в Італії.

Інгредієнти

Часник
Оливкова олія
Вершкове масло
Сіль
Петрушка

Приготування:

  • Почистити часник і покласти його у форму для випікання, попередньо поливи оливковою олією;
  • Поставити його у розігріту до 200°C і випікати до золотистого кольору близько 40-50 хвилин;
  • У блендер додати масло, петрушку, сіль і висипати часник;
  • Ретельно все переблендирити до однорідної маси;

Поради:

  • Масло попередньо краще розмʼякшити;
  • Ви можете додати спеції та зелень на свій смак.

Дехто з підписників порадив додати до масла трохи плавленого сиру. Обіцяють що смак стане неперевершеним.

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