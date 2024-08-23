Часникове намащення: рецепт ідеального додатоку до свіжого хліба зі скоринкою

Спробуйте приготувати ароматне та смачне вершково-часникове масло на хліб.

На сторінці MERI RASOI 2024 показали як приготувати ароматне намащення на хліб, яке так полюбляють в Італії.

Інгредієнти Часник Оливкова олія Вершкове масло Сіль Петрушка

Приготування:

Почистити часник і покласти його у форму для випікання, попередньо поливи оливковою олією;

Поставити його у розігріту до 200°C і випікати до золотистого кольору близько 40-50 хвилин;

У блендер додати масло, петрушку, сіль і висипати часник;

Ретельно все переблендирити до однорідної маси;

Поради:

Масло попередньо краще розмʼякшити;

Ви можете додати спеції та зелень на свій смак.

Дехто з підписників порадив додати до масла трохи плавленого сиру. Обіцяють що смак стане неперевершеним.

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