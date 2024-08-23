Часникове намащення: рецепт ідеального додатоку до свіжого хліба зі скоринкою

Спробуйте приготувати ароматне та смачне вершково-часникове масло на хліб.
На сторінці MERI RASOI 2024 показали як приготувати ароматне намащення на хліб, яке так полюбляють в Італії.
Інгредієнти
- Часник
- Оливкова олія
- Вершкове масло
- Сіль
- Петрушка
Приготування:
- Почистити часник і покласти його у форму для випікання, попередньо поливи оливковою олією;
- Поставити його у розігріту до 200°C і випікати до золотистого кольору близько 40-50 хвилин;
- У блендер додати масло, петрушку, сіль і висипати часник;
- Ретельно все переблендирити до однорідної маси;
Поради:
- Масло попередньо краще розмʼякшити;
- Ви можете додати спеції та зелень на свій смак.
Дехто з підписників порадив додати до масла трохи плавленого сиру. Обіцяють що смак стане неперевершеним.
Читайте також:
- Як приготувати смачне намащення з кабачків та сиру: рецепт від фудблогерки
- Як приготувати намащення з баклажанів: рецепт від фудблогерки
- Як приготувати зелений часниковий соус: рецепт від блогерки