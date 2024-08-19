Часникові пампушки: рецепт ароматної випічки до українського борщу

Спробуйте приготувати традиційну українську випічку, рецепт якої походить з часів козацької доби.

На сторінці bude_smachno_razom показали, як зробити пухкі та ароматні пампушки з часником.

Інгредієнти Молоко 300 мл. Свіжі дріжджі 20 г Цукор 2 ст. л Яйця 2 шт. Олія 2 ст.л Сіль 1 ч.л Борошно 600 г Кріп 1 пучок Часник 3 зубчики

Приготування:

В тепле молоко додайте дріжджі, цукор, яйця, олію. Частинами додайте просіяне борошно та сіль і замісіть тісто;

Вимішуйте тісто близько 10 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук. Потім, залиште його на годину;

Потім, змастіть руки олією і розділіть тісто на однакові частини. Сформуйте пампушки та викладіть у форму з пергаментом;

Змастіть пампушки яйцем;

Розігрійте духовку до 180°C приблизно 30 хвилин;

Для змащування пампушок часник пропустіть через прес, додайте дрібно нарізаний кріп, олію, та сіль. Гарно все перемішайте;

Полийте пампушки заправкою з часнику поки вони гарячі.

Смачного!

♬ Ukrainian Folk - Ivan Luzan @bude_smachno_razom Пампушки з часником – це традиційна українська випічка. Перші згадки про пампушки можна знайти у козацьких літописах. Вам знадобиться На тісто: • молоко 300 мл. • свіжі дріжджі -20 грм • цукру -2 ст .л • яйця -2 шт • олія -2 ст.л • сіль -1 ч.л • борошна 600 грм +- • жовток для змащення Заправка для пампушок: • кріп - маленький пучок • часник - 3 зубчика • олія - 4 ст.л • сіль за смаком Процес приготування • В тепле молоко вмішайте дріжджі, цукор, яйця, олію. Частинами додаємо просіяне борошно і сіль та замішуємо тісто. •Вимішуйте тісто близько 10 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук.Залиште тісто для підйому на годину. •Змастіть руки олією і розділіть тісто на однакові частини. Сформуйте однакові пампушки і викладіть у форму з пергаментом. Змастіть пампушки яйцем. •Випікайте пампушки 30 хвилин при температурі 180 градусів ( попередньо прогрівши духовку) • Для змащування булочок: часник пропустіть через прес, додайте дрібно нарізаний кріп, олію, та сіль. Перемішайте. • Полийте пампушки заправкою з часника поки вони ще гарячі. Смачного #пампушки #пампушкизчасником #рецепттіста #доборща #рецепт #рекомендаціїукраїна

Ці пампушки будуть фантастично смакувати з домашнім борщем та українським сальцем.

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