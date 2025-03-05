Часникові пампушки з сиром: рецепт оригінальної випічки

Чи може бути щось краще за пухкі, ніжні булочки, які просто тануть у роті, сповнені аромату свіжого часнику та пряних трав, а якщо до цього додати ще й розплавлений сир, який розтікається та огортає кожен шматочок кремовою ніжністю, зупинитися їсти просто неможливо.
Часникові пампушки з сиром – це саме той рецепт, який поєднує у собі домашній затишок, яскравий смак та приємний аромат свіжої випічки. Вони стануть ідеальним доповненням до сімейної вечері, затишних посиденьок з друзями чи навіть стильною закускою для вечірки. А головне – готуються вони дуже просто та про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці dieteticaesthetic.
Інгредієнти
- Тісто для піци
- 2 упаковки
- Сир чедер
- Молоко
- 2 ст. л
- Солодковершкове масло
- 1 пачка
- Подрібнена кінза
- 1 ст. л
- Часник
- 6 зубчиків
Приготування
- Викладіть тісто для піци на рівну поверхню. За допомогою кухонного ножа чи спеціального скребка наріжте його на рівні шматочки товщиною приблизно у 2,5 см.
- Наріжте сир чедер на кубики такого ж розміру, щоб вони легко вміщувалися всередині кожної кульки з тіста.
- Візьміть один шматочок тіста, покладіть в середину сир і обережно загорніть, формуючи ідеально рівні кульки. Так повторіть з усіма шматочками, доки не отримаєте 24-26 сирних пампушок.
- Викладіть кульки на деко, застелене пергаментним папером.
- Щоб пампушки мали золотисту, апетитну скоринку, змастіть їх молоком або яєчним розчином.
- Випікайте у попередньо розігрітій до 200°C духовці протягом 20-22 хв, поки вони не стануть рум’яними та ароматними.
- Поки пампушки запікаються, приготуйте ароматну масляну суміш. Розтопіть вершкове масло, додайте до нього подрібнений часник, кінзу, трохи солі та перцю.
- Коли пампушки будуть готові, змастіть їх підготовленою масляною сумішшю.
- Також зверху можете додати ще сиру.
- Подавати такі пампушки найкраще гарячими, коли сир ще тягнеться, а скоринка залишається хрусткою.
Поради:
- Додайте улюблені трави. Кінзу можна замінити петрушкою чи базиліком для нового смаку.
Ці ніжні часникові пампушки з сиром стануть справжнім хітом вашого столу. Вони поєднують у собі простоту приготування, неймовірний аромат та задоволення від кожного шматочка. Це ідеальний варіант як для сімейної вечері, так і для святкового застілля.
Ми також писали про те, як приготувати ідеальне тісто для піци.
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