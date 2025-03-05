Часникові пампушки з сиром: рецепт оригінальної випічки

Чи може бути щось краще за пухкі, ніжні булочки, які просто тануть у роті, сповнені аромату свіжого часнику та пряних трав, а якщо до цього додати ще й розплавлений сир, який розтікається та огортає кожен шматочок кремовою ніжністю, зупинитися їсти просто неможливо.

Часникові пампушки з сиром – це саме той рецепт, який поєднує у собі домашній затишок, яскравий смак та приємний аромат свіжої випічки. Вони стануть ідеальним доповненням до сімейної вечері, затишних посиденьок з друзями чи навіть стильною закускою для вечірки. А головне – готуються вони дуже просто та про рецепт їхнього приготування розповіли на сторінці dieteticaesthetic.

Інгредієнти Тісто для піци 2 упаковки Сир чедер Молоко 2 ст. л Солодковершкове масло 1 пачка Подрібнена кінза 1 ст. л Часник 6 зубчиків

Приготування

Викладіть тісто для піци на рівну поверхню. За допомогою кухонного ножа чи спеціального скребка наріжте його на рівні шматочки товщиною приблизно у 2,5 см. Наріжте сир чедер на кубики такого ж розміру, щоб вони легко вміщувалися всередині кожної кульки з тіста. Візьміть один шматочок тіста, покладіть в середину сир і обережно загорніть, формуючи ідеально рівні кульки. Так повторіть з усіма шматочками, доки не отримаєте 24-26 сирних пампушок. Викладіть кульки на деко, застелене пергаментним папером. Щоб пампушки мали золотисту, апетитну скоринку, змастіть їх молоком або яєчним розчином. Випікайте у попередньо розігрітій до 200°C духовці протягом 20-22 хв, поки вони не стануть рум’яними та ароматними. Поки пампушки запікаються, приготуйте ароматну масляну суміш. Розтопіть вершкове масло, додайте до нього подрібнений часник, кінзу, трохи солі та перцю. Коли пампушки будуть готові, змастіть їх підготовленою масляною сумішшю. Також зверху можете додати ще сиру. Подавати такі пампушки найкраще гарячими, коли сир ще тягнеться, а скоринка залишається хрусткою.

Поради:

Додайте улюблені трави. Кінзу можна замінити петрушкою чи базиліком для нового смаку.

Ці ніжні часникові пампушки з сиром стануть справжнім хітом вашого столу. Вони поєднують у собі простоту приготування, неймовірний аромат та задоволення від кожного шматочка. Це ідеальний варіант як для сімейної вечері, так і для святкового застілля.

Ми також писали про те, як приготувати ідеальне тісто для піци.

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