Часниковий конфі і курка з лимоном: дуже незвичайний рецепт

Незважаючи на незвичність, цей рецепт не потребує особливих навичок та значної кількості часу. Більшість приготування не вимагає ручної роботи, а часниковий конфі можна приготувати заздалегідь.

"Конфі" походить від французького слова "confire", що означає "зберігати". Повільне приготування часнику в олії створює насичений, але м'який смак. Часниковий конфі можна використовувати як приправу. Якщо він є у вас напохваті, ви можете швидко приготувати щось смачне: пасту, тост, картоплю або приправити конфі будь-яку м'ясну страву.

Складники

часник – 20 зубчиків

лимон – 1 шт.

чебрець – 5 гілочок

оливкова олія – половина склянки

ціла курка – 1 шт.

сіль та свіжомелений чорний перець

бальзамічний оцет – 2 ст. л

мед – 2 ч. л

Підготовка

Почистіть часник.

Лимон дуже тонко наріжте та почистіть від насіння.

Розріжте курку на 8 частин, зі шкіркою та кістками.

Приготування

Розігрійте духовку до 160 градусів.

Змішайте часник, лимон і чебрець у формі для запікання. Налийте оливкову олію та запікайте, не накриваючи кришкою, поки часник не стане м'яким, 30-35 хвилин. Злегка охолодіть протягом 10 хвилин. Збільште температуру духовки до 190 градусів.

Приправте курку сіллю й перцем. Руками натріть курку оцтом та медом.

Покладіть курку в центрі форми для запікання і викладіть поверх неї часникову суміш.

Накрийте кришкою чи алюмінієвою фольгою. Запікайте 40 хвилин. Зніміть кришку та запікайте до готовності курки ще 15-20 хвилин. Викиньте чебрець і подавайте.

Поради

Часникове конфі з лимоном і чебрецем можна приготувати, охолодити і зберігати в холодильнику у скляній банці зі щільно закритою кришкою до 2-х тижнів. Перед вживанням доведіть конфі до кімнатної температури, щоб олія стала рідкою.

Курку можна обробити, замаринувати та зберігати в холодильнику до 24-х годин. Перед приготуванням доведіть її до кімнатної температури.

Читайте також: