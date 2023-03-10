Часниковий конфі і курка з лимоном: дуже незвичайний рецепт

Незважаючи на незвичність, цей рецепт не потребує особливих навичок та значної кількості часу. Більшість приготування не вимагає ручної роботи, а часниковий конфі можна приготувати заздалегідь.
"Конфі" походить від французького слова "confire", що означає "зберігати". Повільне приготування часнику в олії створює насичений, але м'який смак. Часниковий конфі можна використовувати як приправу. Якщо він є у вас напохваті, ви можете швидко приготувати щось смачне: пасту, тост, картоплю або приправити конфі будь-яку м'ясну страву.
Складники
- часник – 20 зубчиків
- лимон – 1 шт.
- чебрець – 5 гілочок
- оливкова олія – половина склянки
- ціла курка – 1 шт.
- сіль та свіжомелений чорний перець
- бальзамічний оцет – 2 ст. л
- мед – 2 ч. л
Підготовка
Почистіть часник.
Лимон дуже тонко наріжте та почистіть від насіння.
Розріжте курку на 8 частин, зі шкіркою та кістками.
Приготування
Розігрійте духовку до 160 градусів.
Змішайте часник, лимон і чебрець у формі для запікання. Налийте оливкову олію та запікайте, не накриваючи кришкою, поки часник не стане м'яким, 30-35 хвилин. Злегка охолодіть протягом 10 хвилин. Збільште температуру духовки до 190 градусів.
Приправте курку сіллю й перцем. Руками натріть курку оцтом та медом.
Покладіть курку в центрі форми для запікання і викладіть поверх неї часникову суміш.
Накрийте кришкою чи алюмінієвою фольгою. Запікайте 40 хвилин. Зніміть кришку та запікайте до готовності курки ще 15-20 хвилин. Викиньте чебрець і подавайте.
Поради
- Часникове конфі з лимоном і чебрецем можна приготувати, охолодити і зберігати в холодильнику у скляній банці зі щільно закритою кришкою до 2-х тижнів. Перед вживанням доведіть конфі до кімнатної температури, щоб олія стала рідкою.
- Курку можна обробити, замаринувати та зберігати в холодильнику до 24-х годин. Перед приготуванням доведіть її до кімнатної температури.
Читайте також:
- Курячі ніжки в соусі: рецепт без запікання
- Куряче філе в медовому соусі: дуже вдалий рецепт
- М'ясорубка не знадобиться: рецепт рубаних курячих котлет із сиром та помідорами