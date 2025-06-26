- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 1045
- Час на прочитання
- 1 хв
Часникові стрілки, смажені з яйцем: рецепт сезонного сніданку
З молодих, ніжних часникових стрілок і яєць приготуйте ароматну, корисну яєчню, яка урізноманітнить ваше ранкове меню.
Готується за лічені хвилини, а смажені часникові стрілки за смаком нагадують гриби.
Інгредієнти
- часникові стрілки
- 200 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- вершкове масло
- 20 г
- олія
- 2 ст. л.
- сіль
-
- кріп свіжий
-
Часникові стрілки промийте під проточною водою, відріжте суцвіття, обсушіть паперовим рушником і наріжте шматочками завдовжки 1-2 сантиметри.
Кріп промийте і дрібно наріжте.
Курячі яйця посоліть і збийте виделкою до однорідного стану.
На сковороді розігрійте вершкове масло, викладіть часникові стрілки, посоліть і смажте на середньому вогні, помішуючи 5-7 хвилин до м'якості стрілок, потім залийте яйцями і готуйте під закритою кришкою п'ять хвилин.
Готову страву посипте кропом.
Поради:
За бажанням страву можна посипати натертим на тертці твердим сиром.