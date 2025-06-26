ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
1045
Час на прочитання
1 хв

Часникові стрілки, смажені з яйцем: рецепт сезонного сніданку

З молодих, ніжних часникових стрілок і яєць приготуйте ароматну, корисну яєчню, яка урізноманітнить ваше ранкове меню.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
109 ккал
Часникові стрілки смажені з яйцем

Часникові стрілки смажені з яйцем / © Credits

Готується за лічені хвилини, а смажені часникові стрілки за смаком нагадують гриби.

Інгредієнти

часникові стрілки
200 г
яйця курячі
3 шт.
вершкове масло
20 г
олія
2 ст. л.
сіль
кріп свіжий

  1. Часникові стрілки промийте під проточною водою, відріжте суцвіття, обсушіть паперовим рушником і наріжте шматочками завдовжки 1-2 сантиметри.

  2. Кріп промийте і дрібно наріжте.

  3. Курячі яйця посоліть і збийте виделкою до однорідного стану.

  4. На сковороді розігрійте вершкове масло, викладіть часникові стрілки, посоліть і смажте на середньому вогні, помішуючи 5-7 хвилин до м'якості стрілок, потім залийте яйцями і готуйте під закритою кришкою п'ять хвилин.

  5. Готову страву посипте кропом.

Поради:

  • За бажанням страву можна посипати натертим на тертці твердим сиром.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie