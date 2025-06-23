Часниковий хліб із сиром: рецепт ароматної випічки

Часниковий хліб із сиром / © Credits

Реклама

Якщо ви шукаєте універсальну страву, яка однаково підійде і до келиха вина, і до фільмового вечора з друзями, і до вечері у колі родини — спробуйте запечений часниковий хліб із сиром. Це не просто закуска — це справжній хіт для будь-якої нагоди. Про рецепт розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти Багет або чіабата 1 шт. Вершкове масло (розтоплене) 3 ст. л Часник 2 зубчики Соус песто (з базиліку чи руколи) 2 ст. л Салямі чи ковбаса 80 г Помідори чері 6–8 шт. Тертий сир (моцарела, чедер, гауда, сулугуні чи мікс) 100 г

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C. Поки вона нагрівається, у вас буде достатньо часу підготувати хліб. Візьми чіабату чи інший м’який хліб із хрусткою скоринкою. Зробіть глибокі надрізи у формі решітки, але не розрізай хліб повністю. Має вийти «гармошка», в яку ви зможете вставити начинку. У маленькій мисці змішайте розтоплене вершкове масло та подрібнений часник. За бажанням можна додати дрібку італійських трав або паприки. Пензликом змастіть хліб, особливо уважно — між надрізами. Саме сюди має проникнути аромат. Намажте песто поверх хліба. Якщо хочете легший варіант — заміни песто на суміш оливкової олії з базиліком. Акуратно вставляйте шматочки салямі та помідори чері у кожен розріз. Чергуйте чи міксуйте — залежно від смакових уподобань. Присипте хліб тертим сиром, саме він зробить хліб тягучим. Можете додати пармезан для хрусткої скоринки чи моцарелу для ніжної тягучості. Поставте хліб у духовку приблизно на 15–20 хв. Коли сир розплавиться, стане золотистим, а помідори злегка запеченими — страва готова. Подавайте ще теплим, поки сир не затягнувся. Можна прикрасити зеленню, наприклад, петрушкою чи базиліком.

Поради

Замініть салямі на оливки, печериці чи карамелізовану цибулю.

Чудово смакує з томатним соусом або грецьким йогуртом зі спеціями.

Якщо залишилося — розігрій у духовці чи на сковороді.

Часниковий хліб із сиром, салямі та чері — ідеальне поєднання простоти, доступності та вишуканого смаку. З мінімальним зусиллям ви створите ефектну, ароматну страву, яка пасує до будь-якого столу.