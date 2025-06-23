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Часниковий хліб із сиром: рецепт ароматної випічки
Ніжний аромат часнику, розплавлений сир, хрумка скоринка, соковиті помідори та пікантна салямі — усе це в одному шматочку хліба.
Якщо ви шукаєте універсальну страву, яка однаково підійде і до келиха вина, і до фільмового вечора з друзями, і до вечері у колі родини — спробуйте запечений часниковий хліб із сиром. Це не просто закуска — це справжній хіт для будь-якої нагоди. Про рецепт розповіли на сторінці samura_cooking.
Інгредієнти
- Багет або чіабата
- 1 шт.
- Вершкове масло (розтоплене)
- 3 ст. л
- Часник
- 2 зубчики
- Соус песто (з базиліку чи руколи)
- 2 ст. л
- Салямі чи ковбаса
- 80 г
- Помідори чері
- 6–8 шт.
- Тертий сир (моцарела, чедер, гауда, сулугуні чи мікс)
- 100 г
Приготування
Розігрійте духовку до 180°C. Поки вона нагрівається, у вас буде достатньо часу підготувати хліб.
Візьми чіабату чи інший м’який хліб із хрусткою скоринкою. Зробіть глибокі надрізи у формі решітки, але не розрізай хліб повністю. Має вийти «гармошка», в яку ви зможете вставити начинку.
У маленькій мисці змішайте розтоплене вершкове масло та подрібнений часник. За бажанням можна додати дрібку італійських трав або паприки.
Пензликом змастіть хліб, особливо уважно — між надрізами. Саме сюди має проникнути аромат.
Намажте песто поверх хліба. Якщо хочете легший варіант — заміни песто на суміш оливкової олії з базиліком.
Акуратно вставляйте шматочки салямі та помідори чері у кожен розріз. Чергуйте чи міксуйте — залежно від смакових уподобань.
Присипте хліб тертим сиром, саме він зробить хліб тягучим. Можете додати пармезан для хрусткої скоринки чи моцарелу для ніжної тягучості.
Поставте хліб у духовку приблизно на 15–20 хв. Коли сир розплавиться, стане золотистим, а помідори злегка запеченими — страва готова.
Подавайте ще теплим, поки сир не затягнувся. Можна прикрасити зеленню, наприклад, петрушкою чи базиліком.
Поради
Замініть салямі на оливки, печериці чи карамелізовану цибулю.
Чудово смакує з томатним соусом або грецьким йогуртом зі спеціями.
Якщо залишилося — розігрій у духовці чи на сковороді.
Часниковий хліб із сиром, салямі та чері — ідеальне поєднання простоти, доступності та вишуканого смаку. З мінімальним зусиллям ви створите ефектну, ароматну страву, яка пасує до будь-якого столу.