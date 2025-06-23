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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
2 хв

Часниковий хліб із сиром: рецепт ароматної випічки

Ніжний аромат часнику, розплавлений сир, хрумка скоринка, соковиті помідори та пікантна салямі — усе це в одному шматочку хліба.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
330 ккал
Часниковий хліб із сиром

Часниковий хліб із сиром / © Credits

Якщо ви шукаєте універсальну страву, яка однаково підійде і до келиха вина, і до фільмового вечора з друзями, і до вечері у колі родини — спробуйте запечений часниковий хліб із сиром. Це не просто закуска — це справжній хіт для будь-якої нагоди. Про рецепт розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти

Багет або чіабата
1 шт.
Вершкове масло (розтоплене)
3 ст. л
Часник
2 зубчики
Соус песто (з базиліку чи руколи)
2 ст. л
Салямі чи ковбаса
80 г
Помідори чері
6–8 шт.
Тертий сир (моцарела, чедер, гауда, сулугуні чи мікс)
100 г

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 180°C. Поки вона нагрівається, у вас буде достатньо часу підготувати хліб.

  2. Візьми чіабату чи інший м’який хліб із хрусткою скоринкою. Зробіть глибокі надрізи у формі решітки, але не розрізай хліб повністю. Має вийти «гармошка», в яку ви зможете вставити начинку.

  3. У маленькій мисці змішайте розтоплене вершкове масло та подрібнений часник. За бажанням можна додати дрібку італійських трав або паприки.

  4. Пензликом змастіть хліб, особливо уважно — між надрізами. Саме сюди має проникнути аромат.

  5. Намажте песто поверх хліба. Якщо хочете легший варіант — заміни песто на суміш оливкової олії з базиліком.

  6. Акуратно вставляйте шматочки салямі та помідори чері у кожен розріз. Чергуйте чи міксуйте — залежно від смакових уподобань.

  7. Присипте хліб тертим сиром, саме він зробить хліб тягучим. Можете додати пармезан для хрусткої скоринки чи моцарелу для ніжної тягучості.

  8. Поставте хліб у духовку приблизно на 15–20 хв. Коли сир розплавиться, стане золотистим, а помідори злегка запеченими — страва готова.

  9. Подавайте ще теплим, поки сир не затягнувся. Можна прикрасити зеленню, наприклад, петрушкою чи базиліком.

Поради

  • Замініть салямі на оливки, печериці чи карамелізовану цибулю.

  • Чудово смакує з томатним соусом або грецьким йогуртом зі спеціями.

  • Якщо залишилося — розігрій у духовці чи на сковороді.

Часниковий хліб із сиром, салямі та чері — ідеальне поєднання простоти, доступності та вишуканого смаку. З мінімальним зусиллям ви створите ефектну, ароматну страву, яка пасує до будь-якого столу.

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