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Чебуреки із заварного тіста: простий рецепт

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
197 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
128
Час на прочитання
1 хв
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Чебуреки із заварного тіста: простий рецепт

Чебуреки із заварного тіста / Фото: Credits

Якщо ви любите випічку з м'ясом, то вам сподобаються домашні чебуреки, приготовані на заварному тісті. Воно утримує соковиту начинку, не рветься, а під час обсмажування здимається бульбашками. Для приготування вам знадобляться окріп, борошно, фарш та спеції.

Інгредієнти

борошно
400 г
вода (окріп)
200 г
олія
3 ст. л.
сіль
1 ч. л.
фарш свинячий
400 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
вода
100мл.
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кінза)
олія
  1. У кип'ячену воду додайте сіль, перемішайте. Влийте її в просіяне борошно, додайте олію і замісіть тісто. Покладіть у харчову плівку та залиште на 30 хвилин за кімнатної температури. Тісто розділіть на 16 частин, скачайте в кульки та накрийте плівкою.
  2. Цибулю очистіть і помийте. Зелень промийте під проточною водою і дрібно наріжте.

Для начинки:

  1. М'ясо з цибулею перекрутіть у м'ясорубці. Додайте воду, зелень, перець та сіль. Перемішайте.
  2. На робочій поверхні, злегка присипаній борошном, розкатайте кожну кульку в тонкий коржик. Викладіть начинку та добре з'єднайте краї.
  3. Смажте чебуреки на розпеченій сковороді у великій кількості олії, на середньому вогні, з двох боків до золотистої скоринки. Викладайте готові чебуреки на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.

Поради:

  • М'ясо можна використовувати будь-яке.

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