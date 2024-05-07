Чебуреки із заварного тіста: простий рецепт

Якщо ви любите випічку з м'ясом, то вам сподобаються домашні чебуреки, приготовані на заварному тісті. Воно утримує соковиту начинку, не рветься, а під час обсмажування здимається бульбашками. Для приготування вам знадобляться окріп, борошно, фарш та спеції.
Інгредієнти
- борошно
- 400 г
- вода (окріп)
- 200 г
- олія
- 3 ст. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- фарш свинячий
- 400 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- вода
- 100мл.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень (петрушка, кінза)
- олія
- У кип'ячену воду додайте сіль, перемішайте. Влийте її в просіяне борошно, додайте олію і замісіть тісто. Покладіть у харчову плівку та залиште на 30 хвилин за кімнатної температури. Тісто розділіть на 16 частин, скачайте в кульки та накрийте плівкою.
- Цибулю очистіть і помийте. Зелень промийте під проточною водою і дрібно наріжте.
Для начинки:
- М'ясо з цибулею перекрутіть у м'ясорубці. Додайте воду, зелень, перець та сіль. Перемішайте.
- На робочій поверхні, злегка присипаній борошном, розкатайте кожну кульку в тонкий коржик. Викладіть начинку та добре з'єднайте краї.
- Смажте чебуреки на розпеченій сковороді у великій кількості олії, на середньому вогні, з двох боків до золотистої скоринки. Викладайте готові чебуреки на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.
Поради:
- М'ясо можна використовувати будь-яке.
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