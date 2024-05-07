Чебуреки із заварного тіста: простий рецепт

Якщо ви любите випічку з м'ясом, то вам сподобаються домашні чебуреки, приготовані на заварному тісті. Воно утримує соковиту начинку, не рветься, а під час обсмажування здимається бульбашками. Для приготування вам знадобляться окріп, борошно, фарш та спеції.