Чебуреки з лаваша в духовці: альтернативний рецепт улюбленої страви
Чебуреки з лаваша — це альтернатива класичним чебурекам. Це чудовий спосіб швидко і просто насолодитися улюбленою стравою без зайвого клопоту.
Додайте до фаршу трохи води, цибулі, часнику — і в результаті чебурек вийде смачним, соковитим, а зверху хрустким.
Інгредієнти
- лаваші тонкі круглі
- 5 шт.
- фарш свинячий
- 500 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- часник
- 2 зубчики
- вода
- 50 мл
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- кунжут
-
Цибулю та часник очистьте. Цибулю дрібно наріжте, часник пропустіть через прес.
У миску викладіть фарш, цибулю, часник, влийте холодну воду, додайте перець чорний мелений, посоліть і добре перемішайте.
Яйце збийте виделкою і змастіть лаваш.
На одну частину лаваша викладіть начинку, залишаючи вільним край, накрийте другою половиною лаваша і щільно притисніть краї.
Таким чином приготуйте всі лаваші. Викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером, змастіть яйцем і посипте кунжутом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.
Якщо лаваш квадратний, наріжте його на кола діаметром 16-18 сантиметрів.