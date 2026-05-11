ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

Чебуреки з лаваша в духовці: альтернативний рецепт улюбленої страви

Чебуреки з лаваша — це альтернатива класичним чебурекам. Це чудовий спосіб швидко і просто насолодитися улюбленою стравою без зайвого клопоту.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
Коментарі
Чебуреки з лаваша в духовці

Чебуреки з лаваша в духовці / © Credits

Додайте до фаршу трохи води, цибулі, часнику — і в результаті чебурек вийде смачним, соковитим, а зверху хрустким.

Інгредієнти

лаваші тонкі круглі
5 шт.
фарш свинячий
500 г
яйця курячі
1 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
часник
2 зубчики
вода
50 мл
перець чорний мелений
сіль
кунжут

  1. Цибулю та часник очистьте. Цибулю дрібно наріжте, часник пропустіть через прес.

  2. У миску викладіть фарш, цибулю, часник, влийте холодну воду, додайте перець чорний мелений, посоліть і добре перемішайте.

  3. Яйце збийте виделкою і змастіть лаваш.

  4. На одну частину лаваша викладіть начинку, залишаючи вільним край, накрийте другою половиною лаваша і щільно притисніть краї.

  5. Таким чином приготуйте всі лаваші. Викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером, змастіть яйцем і посипте кунжутом.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

  • Якщо лаваш квадратний, наріжте його на кола діаметром 16-18 сантиметрів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
249
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie