Чиабата з тунцем: популярний рецепт мальтійської кухні

На Мальті дуже популярний закритий бутерброд із фтири з різними начинками. Фтира – це мальтійський аналог чиабати.
Поєднання хліба та тунця популярне у всьому світі. Часто такі бутерброди включають майонез, варене яйце чи кукурудзу. Пропонуємо вам середземноморський варіант цього класичного поєднання, він дуже смачний та здоровий.
Складники
- чиабата — 1 шт.
- оливкова олія — 2-3 ст. л.
- томатне пюре – 2-3 ст. л.
- консервований тунець — 150 г
- цибуля-шалот — 1 шт.
- петрушка – 1 ст. л.
- каперси — 1 ст. ложка
- оливки без кісточок — 10 шт.
- морська сіль та свіжомелений перець
- мариновані овочі або картопляні чипси для подавання
Приготування
Розріжте хліб горизонтально навпіл. Збризкайте зрізи великою кількістю оливкової олії, змастіть томатним пюре, приправте сіллю та перцем.
У миску викладіть тунця і додайте трохи оливкової олії. Додайте дрібно нарізану цибулю-шалот, нарізану петрушку, каперси (можна замінити дрібно нарізаними маринованими огірками) та нарізані оливки. Добре перемішайте, якщо сухувато, додайте ще оливкової олії. Посоліть, якщо необхідно.
Викладіть суміш тунця на одну з половинок чиабати, накрийте іншою половиною та розріжте по центру.
Подавайте з маринованими овочами, картоплею фрі чи чипсами.
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