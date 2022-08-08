Чиабата з тунцем: популярний рецепт мальтійської кухні

На Мальті дуже популярний закритий бутерброд із фтири з різними начинками. Фтира – це мальтійський аналог чиабати.

Поєднання хліба та тунця популярне у всьому світі. Часто такі бутерброди включають майонез, варене яйце чи кукурудзу. Пропонуємо вам середземноморський варіант цього класичного поєднання, він дуже смачний та здоровий.

Складники

чиабата — 1 шт.

оливкова олія — 2-3 ст. л.

томатне пюре – 2-3 ст. л.

консервований тунець — 150 г

цибуля-шалот — 1 шт.

петрушка – 1 ст. л.

каперси — 1 ст. ложка

оливки без кісточок — 10 шт.

морська сіль та свіжомелений перець

мариновані овочі або картопляні чипси для подавання

Приготування

Розріжте хліб горизонтально навпіл. Збризкайте зрізи великою кількістю оливкової олії, змастіть томатним пюре, приправте сіллю та перцем.

У миску викладіть тунця і додайте трохи оливкової олії. Додайте дрібно нарізану цибулю-шалот, нарізану петрушку, каперси (можна замінити дрібно нарізаними маринованими огірками) та нарізані оливки. Добре перемішайте, якщо сухувато, додайте ще оливкової олії. Посоліть, якщо необхідно.

Викладіть суміш тунця на одну з половинок чиабати, накрийте іншою половиною та розріжте по центру.

Подавайте з маринованими овочами, картоплею фрі чи чипсами.

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