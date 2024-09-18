Чим замінити майонез: 7 смачних і здорових варіантів

Якщо ви шукаєте смачний замінник майонезу для страв, бутербродів та салатів, пропонуємо вам 7 ідей на вибір.

Незалежно від того, чи ви намазуєте майонез на бутерброд, додаєте в тісто для пирога, чи заправляєте ним салат, майонез є основним інгредієнтом не дарма. Майонез — це емульгація (або комбінація рідини й жиру), яка традиційно готується з яєчних жовтків, олії та певного типу кислоти, наприклад оцту чи лимонного соку. Повільне додавання олії до жовтків гарантує стійкість емульсії та створює неймовірно кремове намащення для доповнення снеків, додавання до картопляного салату та багато іншого.

Цілком ймовірно, що у вашому холодильнику завжди є баночка з продуктом, але якщо він закінчився, ось сім розумних замінників майонезу від Food&Wine.

Домашній айолі

Приготуйте домашні айолі, який буде такими само вершковим, але більш ароматним. Традиційно айолі готують з часником, лимонним соком і олією, а майонез — на основі яєчного жовтка. Незалежно від того, дотримуєтеся ви спрощеного методу чи додаєте яєчні жовтки, щоб допомогти емульгувати суміш інгредієнтів, схожу на заварний крем, айолі — це найпростіша заміна майонезу.

Грецький йогурт

Грецький йогурт можна використовувати як заміну майонезу 1:1 на бутерброди, збити в домашню заправку для салату або додати в картопляний салат. Це багатий на білок замінник, який має таку саму кремову консистенцію, що й традиційний майонез.

Крем з кеш'ю

Домашній крем з горіхів кеш'ю – це легка безмолочна заміна майонезу. Щоб його приготувати, замочіть сирі горіхи у воді на кілька годин, щоб вони розм’якшилися для легкого змішування. Збийте їх у блендері до кремоподібного стану або додайте оливкову олію, лимонний сік, часник і сіль для додаткової пікантності.

Авокадо

Пюре з авокадо має таку саму кремову текстуру, як і майонез, але містить корисні жири та є веганським. Ви можете придбати майонез на основі авокадо, або приготувати його самостійно. Змішайте олію авокадо з яйцем, діжонською гірчицею, лимонним соком або оцтом, сіллю та приправами, а потім використовуйте суміш у співвідношенні 1:1.

Сметана

Використовуйте сметану замість майонезу. Майте на увазі, що сметана має виражену кислинку, тому вам, можливо, доведеться відповідно змінити приправи.

Тофу

Ви можете зробити веганську заміну майонезу, використовуючи тофу. У кухонному комбайні змішайте тофу, трохи лимонного соку або оцту, кленовий сироп для солодкості, діжонську гірчицю та сіль, доки суміш не стане кремоподібною та однорідною. Цю білкову заміну можна намазувати на бутерброди, використовувати для курячого салату або збивати у вершкові заправки.

Хумус

Хумус має відмінний смак від нуту та тахіні, тому він не зовсім підходить для майонезу. Проте він такий самий кремовий і його можна використовувати як намащення для бутербродів або додавати до салату з тунця для швидкого обіду.

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