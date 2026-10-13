Чірке попрікаш із нокедлями: рецепт угорської класики

Чірке попрікаш із нокедлями tiktok.com_myroslava.pekariuk

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Якщо хочеться чогось по-справжньому домашнього, варто спробувати чірке попрікаш із нокедлями, про рецепт якого розповіла фудблогерка Мирослава Пекарюк. Куряче м’ясо повільно тушкується з цибулею, солодким перцем і томатами, а сметана додає страві ніжності. Доповнюють усе маленькі галушки — нокедлі, які чудово вбирають насичений соус.

Інгредієнти

Для курячого попрікашу

філе курячого стегна — 800 г

вершкове масло — 80 г

цибуля — 2 шт.

болгарський перець — 2 шт.

помідори — 2 шт.

томатне пюре — 180 г

сметана жирністю 15% — 250 г

борошно — 25 г

олія — 20 г

часник — 5 зубчики

перець чилі (за бажанням) — 1 шт.

сіль

перець

Для нокедлів

яйця — 3 шт.

вода — 200 мл

борошно — 250 г

сіль

Приготування

Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на суміші вершкового масла та олії. Вона має стати м’якою, але не підрум’янитися, саме так страва збереже ніжний смак. Філе курячого стегна наріжте великими шматочками, викладіть до цибулі та готуйте на слабкому вогні 5–7 хв. Не потрібно доводити м’ясо до золотистої скоринки, воно має поступово тушкуватися. Болгарський перець наріжте шматочками, додайте до курки, перемішайте, накрийте кришкою та залиште приблизно на 7 хвилин. Помідори натріть на тертці, щоб шкірка залишилася в руках, а потім додайте томатний м’якуш і томатне пюре. Посоліть, поперчіть і тушкуйте до готовності м’яса. Додайте до страви натертий часник і дрібно нарізаний перець чилі, якщо любите гостроту. Окремо змішайте сметану з борошном до однорідності, без грудочок, і введіть суміш у попрікаш. Перемішайте, щоб соус став густішим і кремовим. Збийте яйця з водою, додайте борошно та сіль. Має вийти густе, липке тісто, приблизно як на оладки. Закип’ятіть у каструлі підсолену воду. Змастіть друшляк олією, викладіть на нього тісто та протирайте його крізь отвори безпосередньо у киплячу воду. Так утворяться маленькі нокедлі. Варіть галушки кілька хвилин, доки вони не спливуть на поверхню та будуть готові. Подавайте нокедлі гарячими разом із курячим попрікашем, і щедро полийте все ароматним соусом.

Чірке попрікаш із нокедлями — страва для тих вечорів, коли хочеться ситної домашньої їжі без зайвої метушні.

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