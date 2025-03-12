Чизкейк із крабовими паличками та рибою: оригінальний рецепт

У сучасній кулінарії завжди є місце для несподіваних поєднань смаків. Цей чизкейк із крабовими паличками та рибою – справжня кулінарна несподіванка, яка об'єднує традиційний десерт із морськими делікатесами.

Рецепт, опублікований на сторінці yummy.lera, точно не схожий на звичайні десерти – він об'єднує ніжну текстуру чизкейка з морськими делікатесами, такими як крабові палички та риба (варені креветки чи слабосолоний лосось). Цей незвичайний десерт неодмінно стане центром уваги на святковому столі та потішить навіть найвибагливіших гурманів.

Інгредієнти

Для основи:

Крекер 250 г

Свіжий шпинат або рукола 75 г

Оливкова олія 20 мл

Вершкове масло 75 г

Для начинки:

Крем-сир 500 г

Кріп 20 г

Огірок 1 шт.

Крабові палички 200 г

Варені креветки чи слабосолоний лосось 200 г

Приготування

Приготування основи

Печиво, свіжий шпинат або руколу та оливкову олію потрібно подрібнити у блендері до стану дрібної крихти. Додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішати суміш до однорідності. Отриману суміш викладіть у розʼємну форму, застелену пергаментним папером. За допомогою склянки сформуйте бортики та рівномірно розподіліть суміш по дну форми. Помістити основу у холодильник, поки готуватимете начинку.

Приготування начинки

Крем-сир ретельно перемішайте лопаткою чи за допомогою міксера до однорідної консистенції. Додайте нарізаний кріп і огірок (без шкірки), крабові палички, розділені на волокна, та нарізані варені креветки чи слабосолоний лосось. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до отримання однорідної суміші. Викладіть начинку на основу у підготовленій формі. Накрийте харчовою плівкою та помістіть у холодильник на декілька годин або на ніч, щоб десерт добре застиг.

Перед подачею чизкейк прикрасьте листям салату. Такий незвичайний десерт чудово поєднує солонувато-свіжі смаки морських делікатесів із ніжним кремовим смаком чизкейка.

Цей оригінальний рецепт неодмінно здивує та потішить гостей, додасть новизни та витонченості вашому столу.

Смачного!

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