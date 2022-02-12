Чизкейк Сан-Себастьян з підсмаженою скоринкою

Чізкейк Сан Себастьян – відомий іспанський десерт, який у 1990-ті вперше приготував кухар Сантьяго Рівера.

Кулінар волів удосконалити рецепт американського чизкейка, зробивши більш ніжну текстуру. Саме Рівера почав випікати десерт за високої температури, що робило чизкейк майже підгорілим. Це й стало своєрідною фішкою десерту, яка прийшлася до смаку гурманам всього світу.

Інгредієнти на форму 20 см:

4 яйця

600 г вершкового сиру

350 мл вершків 33%

150 г цукру

2 ст.л кукурудзяного крохмалю

1 ст.л лимонного соку

1 ч.л ванільного цукру

дрібка солі

Приготування:

1. Усі інгредієнти заздалегідь витягаємо з холодильника. Закладаємо у велику миску вершковий сир, додаємо цукровий пісок, сіль та ванільний цукор. Перемішуємо все за допомогою міксера на середніх обертах. Збивати масу не потрібно, тому важливо, щоб у ній не було зайвих бульбашок повітря.

2. Коли маса стане однорідною, вбиваємо яйця та ще раз добре перемішуємо масу до однорідної консистенції. Після цього додаємо жирні вершки, лимонний сік та кукурудзяний крохмаль.

3. Для випікання чизкейку використовуємо роз'ємну форму. Маса виходить досить рідка, тому варто додатково обгорнути її знизу фольгою, щоб тісто не витікало. Усередині форму вистилаємо пергаментом.

4. Випікаємо чизкейк Сан-Себастьян на найвищій температурі до рум'яної скоринки. У мене чизкейк випікався близько години за температури 240°C. Коли скоринка зверху сильно запечеться, відкриваємо духовку на 10 хвилин, але чизкейк не витягуємо. Перевіряти готовність зубочисткою не потрібно, всередині він залишається рідким поки не охолоне.

5. Залишаємо десерт вистигати за кімнатної температури, а потім ставимо на ніч у холодильник. За цей час маса стабілізується.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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