Чизкейк по-українськи - рецепт кремової сирної запіканки: зможе приготувати будь-яка господиня

Цей рецепт сирної запіканки можна готувати щодня - такий він ніжний та смачний. На смак запіканка нагадує крем, готується швидко, тане у роті, а зїдається за мить.

Особливість цієї запіканки ще й в тому, що перед подачею на стіл її потрібно поставити на деякий час в холодильник. Наприклад, це можна зробити увечері, щоб зранку з'їсти на сніданок.

Інгредієнти для приготування запіканки - чизкейку

3 яйця.

200 мл жирних вершків.

100 г цукру.

1 г ваніліну.

440 г м’якого сиру. Сир можна приготувати самостійно, заморозивши пакет кефіру. Після 12 годин заморожування, вийняти його з упакування, викласти на марлю, щоб стікав та розморозити.

30 г кукурудзяного крохмалю. Якщо кукурудзяного крохмалю не має, можна скористатися борошном.

Готуємо смачну кремову сирну запіканку - чизкейк

Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури.

У глибоку миску покладіть сир, додайте цукор та ванілін. Збийте міксером до повного розчинення цукру.

По одному додайте яйця, продовжуючи збивати міксером.

Всипте крохмаль, не припиняючи збивати.

Долийте вершки та перемішайте.

В застелену пергаментом форму перелийте отримане тісто.

Випікайте в розігрітій до 220 градусів духовці 30 хвилин.

Під час випікання чизкейк підніметься, а потім опуститься.

Готовій запіканці дати постояти 4 години при кімнатній температурі. Після цього покласти до холодильника хоча б на 6 годин.

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