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Чизкейк по-українськи - рецепт кремової сирної запіканки: зможе приготувати будь-яка господиня

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1087
Час на прочитання
2 хв
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Чизкейк по-українськи - рецепт кремової сирної запіканки: зможе приготувати будь-яка господиня

сирна запіканка як чизкейк

Простий рецепт сирної запіканки, яка нагадує чизкейк

Цей рецепт сирної запіканки можна готувати щодня - такий він ніжний та смачний. На смак запіканка нагадує крем, готується швидко, тане у роті, а зїдається за мить.

 Особливість цієї запіканки ще й в тому, що перед подачею на стіл її потрібно поставити на деякий час в холодильник. Наприклад, це можна зробити увечері, щоб зранку з'їсти на сніданок.

Інгредієнти для приготування запіканки - чизкейку

  • 3 яйця.
  • 200 мл жирних вершків.
  • 100 г цукру.
  • 1 г ваніліну.
  • 440 г м’якого сиру. Сир можна приготувати самостійно, заморозивши пакет кефіру. Після 12 годин заморожування, вийняти його з упакування, викласти на марлю, щоб стікав та розморозити. 
  • 30 г кукурудзяного крохмалю. Якщо  кукурудзяного крохмалю не має, можна скористатися борошном.

Готуємо смачну кремову сирну запіканку - чизкейк

  • Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури.
  • У глибоку миску покладіть сир, додайте цукор та ванілін. Збийте міксером до повного розчинення цукру.
  • По одному додайте яйця, продовжуючи збивати міксером. 
  • Всипте крохмаль, не припиняючи збивати.
  • Долийте вершки та перемішайте.
  • В застелену пергаментом форму перелийте отримане тісто.
  • Випікайте в розігрітій до 220 градусів духовці 30 хвилин.

Під час випікання чизкейк підніметься, а потім опуститься.

 Готовій запіканці дати постояти 4 години при кімнатній температурі. Після цього покласти до холодильника хоча б на 6 годин.

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Дата публікації
Перегляди
1087
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