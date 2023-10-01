Чизкейк по-українськи - рецепт кремової сирної запіканки: зможе приготувати будь-яка господиня

Простий рецепт сирної запіканки, яка нагадує чизкейк
Цей рецепт сирної запіканки можна готувати щодня - такий він ніжний та смачний. На смак запіканка нагадує крем, готується швидко, тане у роті, а зїдається за мить.
Особливість цієї запіканки ще й в тому, що перед подачею на стіл її потрібно поставити на деякий час в холодильник. Наприклад, це можна зробити увечері, щоб зранку з'їсти на сніданок.
Інгредієнти для приготування запіканки - чизкейку
- 3 яйця.
- 200 мл жирних вершків.
- 100 г цукру.
- 1 г ваніліну.
- 440 г м’якого сиру. Сир можна приготувати самостійно, заморозивши пакет кефіру. Після 12 годин заморожування, вийняти його з упакування, викласти на марлю, щоб стікав та розморозити.
- 30 г кукурудзяного крохмалю. Якщо кукурудзяного крохмалю не має, можна скористатися борошном.
Готуємо смачну кремову сирну запіканку - чизкейк
- Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури.
- У глибоку миску покладіть сир, додайте цукор та ванілін. Збийте міксером до повного розчинення цукру.
- По одному додайте яйця, продовжуючи збивати міксером.
- Всипте крохмаль, не припиняючи збивати.
- Долийте вершки та перемішайте.
- В застелену пергаментом форму перелийте отримане тісто.
- Випікайте в розігрітій до 220 градусів духовці 30 хвилин.
Під час випікання чизкейк підніметься, а потім опуститься.
Готовій запіканці дати постояти 4 години при кімнатній температурі. Після цього покласти до холодильника хоча б на 6 годин.
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