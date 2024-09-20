Чому гірчить квашена капуста і як її треба правильно готувати: чотири головних правила

Квашена капуста - смачна й дуже корисна страва. Вона зберігає багато необхідних організму вітамінів та мікроелементів. Також вона є основою для приготування супів та гарнірів. Квашену капусту приготувати нескладно, але треба знати кілька важливих правил, щоб вона не гірчила й не була занадто кислою.

В процесі приготування капуста проходить ферментацію, а це означає, що вона стає ще кориснішою для нашого організму, бо завдяки пробіотикам, які виробляються під час цього процесу, покращується загальний стан мікрофлори кишківника.

Але щоб цей процес відбувався й наша квашена капуста була смачною й не набула сіруватого відтінку, треба дотримуватися чотирьох головних правил.

Вибір сорту капусти

Деякі сорти можуть гірчити, й тому для закваски не підходять. Зазвичай рекомендують обирати для тверді зимові сорти, молода капуста не підходить для квашення і може гірчити. Також може гірчити капуста, яка виросла в умовах нестачі води.

Кількість солі

Кількість солі - це найголовніше питання, коли йдеться про ферментацію капусти. Якщо додати замало або забагато солі, процес ферментації не буде відбуватися, як належно, й капуста буде гірчити. Приблизна кількість солі - 1 столова ложка на 1 кг капусти, отже на трилітрову банку це 2-3 столових ложки.

Надлишок вуглекислого газу

Під час ферментації в банці виникає надлишок вуглекислого газу, тому капусту під час бродіння треба час від часу проколювали довгою деревʼяною паличкою в кількох місці. Це допоможе випустити газ - і капуста не буде гірчити.

Дотримання технології

За кімнатної температури процес ферментації відбувається інтенсивніше, ні, тоді, коли капуста бродить в холодильнику чи погребі. На ферментацію капусти потрібний тиждень за температури 20-22 градуси. Якщо скоротити цей час і занадто рано переставити капусту в холодне місце, вона буде гірчити. Тому, перш ніж зробити це, капусту треба скуштувати, щоб зрозуміти, чи вона вже готова.

Про всі тонкощі квашення капусти, розповідає авторка каналу "У гостях у Тані".

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