Чому стейк виходить сухим: фудблогер розкрив секрет приготування ідеального мʼяса

Стейк / © Associated Press

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Стейк зі свинини давно перестав бути стравою, яку замовляють лише в ресторанах. Сьогодні його легко приготувати на власній кухні, але результат далеко не завжди виправдовує очікування. Найчастіші помилки — холодне м’ясо, недостатньо гаряча сковорода чи поспіх після смаження.

Фудблогер Олександр Огородник розповів про секрети ресторанної кухні, які допоможуть приготувати бездоганний стейк вдома.

Підготовка починається ще до сковороди

Перш за все м’ясо має нагрітися до кімнатної температури. Не варто класти стейк на вогонь одразу після холодильника, так він нерівномірно просмажиться.

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Ще один важливий момент — добре обсушити поверхню паперовим рушником. Надлишок вологи заважає утворенню рум’яної скоринки, а м’ясо починає не смажитися, а тушкуватися.

Сіль і перець

За словами фудблогера, сіль і перець потрібно додавати безпосередньо перед смаженням. Так спеції встигають виконати свою роль, але не витягують із м’яса зайву вологу ще до того, як воно потрапить на сковороду.

Добре розігріта сковорода

Перед початком приготування сковорода має бути максимально гарячою.

Олію слід наливати саме на сковороду, а не на м’ясо. Це допомагає рівномірно обсмажити стейк і швидко сформувати апетитну золотисту скоринку.

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Після того як м’ясо опинилося на сковороді, його не потрібно рухати чи притискати. Саме спокійне обсмажування дозволяє правильно сформуватися скоринці.

Скільки смажити

Для стейка вагою приблизно 150 г і товщиною близько 2,5 см Олександр рекомендує таку схему:

обсмажити 2 хв з одного боку

перевернути та готувати ще 2 хв з іншого боку

додати вершкове масло та ще 1 хв поливати ним стейк під час смаження.

Не пропускайте відпочинок

Одна з найважливіших порад — не розрізати м’ясо одразу після сковороди. Стейк обов’язково має відпочити 3–5 хв. За цей час м’ясні соки рівномірно розподіляться всередині, а температура продовжить трохи підвищуватися природним шляхом.

Саме цей етап часто відрізняє домашній стейк від ресторанного.

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Найточніший орієнтир — температура

Фудблогер наголошує, що час приготування завжди залежить від товщини та ваги шматка. Саме тому найкращий помічник на кухні — кулінарний термометр.

Ідеально, коли температура всередині стейка становить 63–65°C. Після зняття зі сковороди м’ясо ще трохи «доходить» під час відпочинку, тому цей показник вважається оптимальним.

За словами Олександра, саме температура, а не кількість хвилин, є єдиним справді стабільним орієнтиром для будь-якого виду стейків.

Приготувати соковитий стейк вдома набагато простіше, ніж здається. Достатньо дотримуватися кількох професійних правил, а якщо додати до цього кулінарний термометр, домашній стейк цілком може конкурувати з тим, який подають у хорошому ресторані.

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