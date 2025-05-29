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Чорничний пиріг: рецепт ароматної випічки
Коли за вікном похмуро чи ж хочеться потішити близьких чимось особливим — на допомогу приходить випічка. Але не будь-яка, а ароматний чорничний пиріг, який поєднує у собі ніжність, легку кислинку ягід і насичені нотки вершкового масла.
Цей рецепт — справжній скарб. Ним поділилася авторка сторінки Baked by Laora, яка знається на витонченій випічці. В результаті ви отримаєте вологий, м’який, ароматний пиріг, який підійде і до ранкової кави, і до вечірніх посиденьок із друзями.
Інгредієнти
Для тіста
Великі яйця (кімнатної температури) 3 шт.
Цукор 180 г
Вершкове масло (розм’якшене) 180 г
Борошно 190 г
Грецький йогурт або сметана 3 ст. л
Розпушувач 1,5 ч. л
Харчова сода ½ ч. л
Заморожена чорниця (можна використовувати й свіжу) 200 г
Борошно (для чорниці) 1 ч. л
Для крему
Маскарпоне 200 г
Чорничне варення чи джем 1 ст. л
Приготування
Розігрійте духовку до 185°C. Підготуйте форму для випікання. Вистеліть її пергаментним папером.
У великій мисці збийте міксером розм’якшене вершкове масло з цукром (3–4 хв до легкої, кремової консистенції). Потім додайте яйця по одному, збивайте після кожного приблизно по 30 сек.
Введіть грецький йогурт або сметану — цей інгредієнт зробить пиріг ніжнішим і вологішим. Ще раз збийте суміш до однорідності.
Просійте борошно, розпушувач і соду, додайте до рідкої суміші. Обережно перемішайте лопаткою чи міксером на найнижчій швидкості.
Чорницю (свіжу чи заморожену, не розморожуйте) посипте 1 ч. л борошна — це не дасть їй опуститися на дно під час випікання. Обережно вмішайте ягоди у тісто.
Перекладіть тісто у форму, злегка розрівняйте поверхню. Випікайте 45–60 хв. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою: вона має вийти сухою чи з кількома крихтами.
Залиште пиріг у формі на 10–15 хв, потім обережно вийміть і повністю охолодіть на решітці.
Крем з маскарпоне
Цей пиріг чудовий і сам по собі, але якщо хочете зробити його вишуканішим десертом — подавайте з кремом.
Приготування крему
Змішайте маскарпоне та чорничне варення
Збийте виделкою чи міксером до ніжної текстури.
Подавайте на скибках пирога.
Поради
Йогурт можна замінити: сметаною, кефіром або навіть вершками 10–15%.
Зберігання: готовий пиріг добре зберігається у герметичному контейнері до 3–4 днів або ж його можна заморозити.
Подача
На сніданок з лате чи капучино.
Як десерт з кулькою ванільного морозива.
Ароматні чорничні нотки, ніжна текстура та вершковий крем з маскарпоне — у кожному шматочку цього пирога зачарують ваші смакові рецептори і ви точно не встоїте перед ще одним шматочком.