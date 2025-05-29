Чорничний пиріг: рецепт ароматної випічки / © Associated Press

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Цей рецепт — справжній скарб. Ним поділилася авторка сторінки Baked by Laora, яка знається на витонченій випічці. В результаті ви отримаєте вологий, м’який, ароматний пиріг, який підійде і до ранкової кави, і до вечірніх посиденьок із друзями.

Інгредієнти

Для тіста

Великі яйця (кімнатної температури) 3 шт.

Цукор 180 г

Вершкове масло (розм’якшене) 180 г

Борошно 190 г

Грецький йогурт або сметана 3 ст. л

Розпушувач 1,5 ч. л

Харчова сода ½ ч. л

Заморожена чорниця (можна використовувати й свіжу) 200 г

Борошно (для чорниці) 1 ч. л

Для крему

Маскарпоне 200 г

Чорничне варення чи джем 1 ст. л

Приготування

Розігрійте духовку до 185°C. Підготуйте форму для випікання. Вистеліть її пергаментним папером. У великій мисці збийте міксером розм’якшене вершкове масло з цукром (3–4 хв до легкої, кремової консистенції). Потім додайте яйця по одному, збивайте після кожного приблизно по 30 сек. Введіть грецький йогурт або сметану — цей інгредієнт зробить пиріг ніжнішим і вологішим. Ще раз збийте суміш до однорідності. Просійте борошно, розпушувач і соду, додайте до рідкої суміші. Обережно перемішайте лопаткою чи міксером на найнижчій швидкості. Чорницю (свіжу чи заморожену, не розморожуйте) посипте 1 ч. л борошна — це не дасть їй опуститися на дно під час випікання. Обережно вмішайте ягоди у тісто. Перекладіть тісто у форму, злегка розрівняйте поверхню. Випікайте 45–60 хв. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою: вона має вийти сухою чи з кількома крихтами. Залиште пиріг у формі на 10–15 хв, потім обережно вийміть і повністю охолодіть на решітці.

Крем з маскарпоне

Цей пиріг чудовий і сам по собі, але якщо хочете зробити його вишуканішим десертом — подавайте з кремом.

Приготування крему

Змішайте маскарпоне та чорничне варення Збийте виделкою чи міксером до ніжної текстури. Подавайте на скибках пирога.

Поради

Йогурт можна замінити: сметаною, кефіром або навіть вершками 10–15%.

Зберігання: готовий пиріг добре зберігається у герметичному контейнері до 3–4 днів або ж його можна заморозити.

Подача

На сніданок з лате чи капучино.

Як десерт з кулькою ванільного морозива.

Ароматні чорничні нотки, ніжна текстура та вершковий крем з маскарпоне — у кожному шматочку цього пирога зачарують ваші смакові рецептори і ви точно не встоїте перед ще одним шматочком.

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