Човники з баклажанів із мʼясом і сиром: рецепт соковитої страви для всієї родини

Якщо ви хочете приготувати щось ситне, але водночас ніжне та ароматне, обов’язково спробуйте човники з баклажанів із м’ясною начинкою та сиром. Ця страва підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу, вона має яскравий та апетитний вигляд і має багатий смак. Рецептом приготування поділилися на сторінці Liliya.cooking.

Інгредієнти Баклажан 3 шт. М’ясний фарш (яловичий, курячий чи індичий) 400 г Цибуля 1 шт. Часник 2 зубчики Помідор 1 шт. Твердий сир (моцарела, гауда чи сулугуні) 200 г Олія 2 ст. л Сіль Чорний перець Улюблені спеції (орегано, базилік, паприка чи коріандр)

Приготування

Розріжте баклажани навпіл уздовж і зробіть всередині сітчасті надрізи, але не пошкодьте шкірку. Викладіть їх на деко, змастіть олією, злегка посоліть і запікайте у духовці за 200°C протягом 40–50 хв. М’якуш стане ніжною та легкою для подальшого приготування. На сковороді розігрійте трішки олії, обсмажте дрібно нарізані цибулю та часник. Додайте м’ясний фарш і розімніть його лопаткою, щоб не було грудочок. ʼ Коли фарш підрум’яниться, додайте помідор. Якщо використовуєте свіжий томат, через кілька хвилин зніміть із нього шкірку та розімніть виделкою. Приправте сіллю, перцем та спеціями. Вийміть запечені баклажани з духовки та обережно розімніть м’якуш виделкою, щоб утворився «човник». Наповніть його м’ясною начинкою і щедро посипте тертим сиром. Поставте човники ще раз у духовку на 10–15 хв, щоб сир розплавився та утворив апетитну золотисту скоринку.

Поради

Якщо хочете зробити страву менш калорійною, використовуйте курячий фарш та сир із невеликим вмістом жиру.

Для більшого аромату можна додати зелень петрушки чи кінзи у начинку.

Ця страва чудово смакує зі свіжим салатом із овочів або легким йогуртовим соусом.

Човники з баклажанів із м’ясом і сиром — це страва, яка поєднує у собі користь овочів, поживність м’яса і ніжність розтопленого сиру. Вона проста у приготуванні, але має вигляд, ніби ви витратили багато часу на кулінарний шедевр.