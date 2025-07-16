Човники з батона з різними начинками: оберіть рецепт собі до смаку

Човники з батона з різними начинками tiktok.com_@lypovva

Реклама

Можна сказати, що ці мініпіци у багеті — справжній порятунок, коли хочеться чогось теплого, ароматного та ситного. Їх із задоволенням їдять і дорослі, і діти. А найголовніше, вони готуються всього за 10 хв духовці, а як це зробити розповіли на сторінці lypovva.

Інгредієнти

Основа

Батон 2 шт.

Кетчуп 4–5 ст. л

Часниковий соус 4–5 ст. л

Тертий сир по 300 г

Начинка №1: класична піца-версія

Шинка 140 г

Червона цибуля ½ шт.

Стиглий помідор 150 г

Кетчуп або томатний соус

Начинка №2: ароматна з куркою

Копчене куряче філе 140 г

Консервована кукурудза 100 г

Оливки 60 г

Часниковий соус

Приготування

Батони розріжте навпіл уздовж. Обережно вийміть частину м’якушки з середини, щоб утворилися ніби «човник». Так начинка не буде випадати, а хрустка скоринка створить чудовий контраст текстур. Половину човників змастіть кетчупом або томатним соусом, інші — часниковим соусом. У першій версії викладіть нарізану шинку, кільця цибулі, помідори кубиками. У другій — шматочки копченого курячого філе, кукурудзу та порізані оливки. Щедро посипте всі човники натертим сиром. Викладіть човники на деко, застелене пергаментом. Випікайте у розігрітій до 200°C духовці близько 10 хв або поки сир не підрум’яниться.

Поради

Після випікання посипте човники зеленою цибулею, італійськими травами чи орегано.

Подавати краще одразу, гарячими. Але й охолоджені човники смакують непогано.

До начинки можна додавати перець, гриби, бекон, руколу, бринзу, усе, що знайдеться у холодильнику.

Човники з батона — це не лише смачно, а й надзвичайно зручно. Вони стануть у пригоді, коли гості вже на порозі чи потрібно швидко нагодувати родину. Оберіть начинку на свій смак або експериментуйте.