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Човники з батона з різними начинками: оберіть рецепт собі до смаку
Якщо вам набридли звичні бутерброди, а часу готувати щось складне обмаль, спробуйте приготувати хрусткі човники з батона з різними смачними начинками.
Можна сказати, що ці мініпіци у багеті — справжній порятунок, коли хочеться чогось теплого, ароматного та ситного. Їх із задоволенням їдять і дорослі, і діти. А найголовніше, вони готуються всього за 10 хв духовці, а як це зробити розповіли на сторінці lypovva.
Інгредієнти
Основа
Батон 2 шт.
Кетчуп 4–5 ст. л
Часниковий соус 4–5 ст. л
Тертий сир по 300 г
Начинка №1: класична піца-версія
Шинка 140 г
Червона цибуля ½ шт.
Стиглий помідор 150 г
Кетчуп або томатний соус
Начинка №2: ароматна з куркою
Копчене куряче філе 140 г
Консервована кукурудза 100 г
Оливки 60 г
Часниковий соус
Приготування
Батони розріжте навпіл уздовж.
Обережно вийміть частину м’якушки з середини, щоб утворилися ніби «човник». Так начинка не буде випадати, а хрустка скоринка створить чудовий контраст текстур.
Половину човників змастіть кетчупом або томатним соусом, інші — часниковим соусом.
У першій версії викладіть нарізану шинку, кільця цибулі, помідори кубиками.
У другій — шматочки копченого курячого філе, кукурудзу та порізані оливки.
Щедро посипте всі човники натертим сиром.
Викладіть човники на деко, застелене пергаментом.
Випікайте у розігрітій до 200°C духовці близько 10 хв або поки сир не підрум’яниться.
Поради
Після випікання посипте човники зеленою цибулею, італійськими травами чи орегано.
Подавати краще одразу, гарячими. Але й охолоджені човники смакують непогано.
До начинки можна додавати перець, гриби, бекон, руколу, бринзу, усе, що знайдеться у холодильнику.
Човники з батона — це не лише смачно, а й надзвичайно зручно. Вони стануть у пригоді, коли гості вже на порозі чи потрібно швидко нагодувати родину. Оберіть начинку на свій смак або експериментуйте.