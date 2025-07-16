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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
2 хв

Човники з батона з різними начинками: оберіть рецепт собі до смаку

Якщо вам набридли звичні бутерброди, а часу готувати щось складне обмаль, спробуйте приготувати хрусткі човники з батона з різними смачними начинками.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Човники з батона з різними начинками tiktok.com_@lypovva

Човники з батона з різними начинками tiktok.com_@lypovva

Можна сказати, що ці мініпіци у багеті — справжній порятунок, коли хочеться чогось теплого, ароматного та ситного. Їх із задоволенням їдять і дорослі, і діти. А найголовніше, вони готуються всього за 10 хв духовці, а як це зробити розповіли на сторінці lypovva.

Інгредієнти

Основа

  • Батон 2 шт.

  • Кетчуп 4–5 ст. л 

  • Часниковий соус 4–5 ст. л

  • Тертий сир по 300 г

Начинка №1: класична піца-версія

  • Шинка 140 г

  • Червона цибуля ½ шт.

  • Стиглий помідор 150 г

  • Кетчуп або томатний соус

Начинка №2: ароматна з куркою

  • Копчене куряче філе 140 г

  • Консервована кукурудза 100 г

  • Оливки 60 г

  • Часниковий соус

Приготування

  1. Батони розріжте навпіл уздовж.

  2. Обережно вийміть частину м’якушки з середини, щоб утворилися ніби «човник». Так начинка не буде випадати, а хрустка скоринка створить чудовий контраст текстур.

  3. Половину човників змастіть кетчупом або томатним соусом, інші — часниковим соусом.

  4. У першій версії викладіть нарізану шинку, кільця цибулі, помідори кубиками.

  5. У другій — шматочки копченого курячого філе, кукурудзу та порізані оливки.

  6. Щедро посипте всі човники натертим сиром.

  7. Викладіть човники на деко, застелене пергаментом.

  8. Випікайте у розігрітій до 200°C духовці близько 10 хв або поки сир не підрум’яниться.

Поради

  • Після випікання посипте човники зеленою цибулею, італійськими травами чи орегано.

  • Подавати краще одразу, гарячими. Але й охолоджені човники смакують непогано.

  • До начинки можна додавати перець, гриби, бекон, руколу, бринзу, усе, що знайдеться у холодильнику.

Човники з батона — це не лише смачно, а й надзвичайно зручно. Вони стануть у пригоді, коли гості вже на порозі чи потрібно швидко нагодувати родину. Оберіть начинку на свій смак або експериментуйте.

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