Чихіртма: рецепт грузинського супу

Цей суп — не просто перша страва, а символ гостинності та затишку. Він ніжний, ситний та легкий одночасно, з неповторним поєднанням курячого бульйону, пряної засмажки та лимонної кислинки. На сторінці Має бути смачно розповіли, що він ідеально підходить для сімейного обіду, а його приготування перетворюється на справжній ритуал смаку та тепла.

Інгредієнти Курка 1,5 кг Вода 4 л Цибуля 4 шт. Яйця 4 шт. Борошно 3 ст. л Масло вершкове 30 г Часник 2 зубчики Сік лимона Хмелі-сунелі 2 ч. л Сіль Перець Зелень (кінза, петрушка)

Приготування

У велику каструлю налийте воду, додайте курку та доведіть до кипіння. Зніміть піну, щоб бульйон був прозорим, додайте 1 ч. л солі. Варіть на середньому вогні 40–50 хв. Дістаньте курку, охолодіть і розберіть на порційні шматочки. На сковороді розігрійте масло, додайте дрібно нарізану цибулю. Тушкуйте на слабкому вогні до прозорості та м’якості. Додайте трохи бульйону та всипте борошно, постійно помішуйте. Приправте хмелі-сунелі та перцем. Збийте яйця. Поступово додайте трохи охолодженого бульйону, щоб яйця не згорнулися під час додавання у гарячий суп. Поверніть бульйон на плиту, додайте цибулеву масу та добре розмішайте. Влийте яєчну суміш, продовжуйте помішувати. Додайте курку, подрібнений часник та лимонний сік, спробуйте на сіль та перець. Варіть на слабкому вогні ще 5–10 хв, постійно помішуйте. Додайте свіжу зелень, наприклад, кінзу чи петрушку, безпосередньо перед подачею. Подавайте суп гарячим, бажано з хрустким хлібом.

Поради

Для насиченішого смаку можна додати 1–2 лаврових листки під час варіння бульйону.

Якщо курка молода, варіть 35–40 хв, щоб м’ясо залишилося ніжним.

Яєчну суміш вливайте тонкою цівкою та швидко перемішуйте, щоб вона загусла рівномірно і не згорнулася.

Цей суп — справжня грузинська класика, яка легко завойовує серце своїм ніжним смаком та ароматом. Приготувавши чихіртму вдома, ви відчуєте тепло грузинської кухні та здивуєте рідних новим кулінарним відкриттям.