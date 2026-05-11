Чизкейк без випічки з солоною карамеллю, горіхами та шоколадом instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Чизкейк без випікання — це баланс між простотою та кондитерською естетикою, між ніжністю крем-сиру та виразністю додатків. У цьому варіанті головну роль грає солона карамель, вона додає глибини, легкого контрасту та робить десерт не нудно солодким, а багатошаровим за своїм смаком. Про рецепт приготування розповіли на сторінці Tasty Stories і він одразу став тим «збереженим на потім», який готують у вихідні, коли хочеться домашнього.

Інгредієнти

Основа

Печиво «до кави» 300 г

Вершкове масло (кімнатної температури) 100 г

Солона карамель

Цукор 75 г

Вершки 90 мл

Вершкове масло 20 г

Сіль 0,5 ч. л

Сирна начинка

Вершки 200 мл

Крем-сир 180 г

Маскарпоне 250 г

Цукрова пудра 90 г

Шоколадний ганаш

Молочний шоколад 160 г (1,5–2 плитки)

Вершки 100 мл

Вершкове масло 10 г

Додатково

Горіхи

Приготування

Печиво перебийте у дрібну крихту. Додайте м’яке вершкове масло та добре перемішайте до утворення «мокрого піску». Викладіть у форму з пергаментом. Утрамбуйте дно та сформуйте бортики склянкою. Поставте у холодильник. У каструлі з товстим дном розтопіть цукор, постійно помішуйте. Коли він повністю розтане, зменште вогонь і доведіть до янтарного кольору. Вершки підігрійте майже до кипіння. Тонкою цівкою вливайте у карамель, постійно помішуйте. Якщо з’являються грудочки, це нормально, просто розмішуйте до однорідності. Додайте масло та сіль. Перемішайте до гладкої текстури. Залиште охолоджуватися. Вершки збийте з цукровою пудрою до кремової консистенції. Додайте крем-сир і маскарпоне. Збийте до повністю однорідної, ніжної маси. Розтопіть шоколад на водяній бані. Додайте гарячі вершки та масло. Перемішайте вінчиком до глянцевої, гладкої маси. Підсмажте горіхи на сухій сковороді. Подрібніть ножем. На охолоджену основу викладіть солону карамель, горіхи, сирний шар, а потім шоколадний ганаш. Розрівняйте верх. Поставте чизкейк у холодильник мінімум на 5 годин, а краще на ніч, щоб він стабілізувався і тримав ідеальні шари під час нарізання.

Цей чизкейк має вигляд як десерт із кондитерської вітрини, але приготувати його можна на звичайній домашній кухні. І саме це робить його особливим.

