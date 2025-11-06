- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 2 хв
Чизкейк "Корівка": рецепт смачного десерту
Якби дитинство мало смак, то це був би саме він, ніжний, вершковий, трохи карамельний. Той самий смак цукерок «Корівка», тільки у формі найніжнішого чизкейка.
На сторінці Ask Edith поділилися рецептом, який повертає нас у теплі спогади та водночас має вигляд як десерт із французької кондитерської.
Інгредієнти
Основа
Пісочне печиво («Марія» або «Галетне») 200 г
Розтоплене вершкове масло 90 г
Начинка
Сир 700 г
Грецький йогурт або сметана 120 г
Цукор 180 г
Кукурудзяний крохмаль 10 г
Яйця 4 шт.
Ванільний цукор
Карамельна поливка «Корівка»
Цукерки «Корівка» 100–120 г
Вершки 33% 50 мл
Приготування
Основа
Подрібніть печиво у дрібну крихту, найзручніше у блендері, залийте маслом і перемішайте, поки не стане схоже на вологий пісок.
Викладіть у роз’ємну форму, щільно утрамбуйте ложкою чи дном склянки.
Потім поставте в холодильник, щоб застигло.
Начинка
Збийте всі інгредієнти до гладкої консистенції. Маса має бути ніжною, як густий крем.
Вилийте її на підготовлену основу.
Випікайте за 110°C близько 60–70 хв. Низька температура забезпечить рівномірне запікання без тріщин.
Після випікання не виймайте десерт одразу, нехай охолоне у прочиненій духовці.
Карамельна поливка «Корівка»
На повільному вогні розтопіть цукерки, постійно помішуйте.
Додайте вершки та готуйте, поки маса не стане однорідною та блискучою.
Теплу карамель обережно вилийте на охолоджений чизкейк — вона рівномірно розтечеться та утвориться глянсова поверхня.
Якщо хочете «вау» ефект, прикрасьте зверху шматочками карамельних цукерок або крихтою з печива.
Подача
Чизкейк «Корівка» — десерт, який не потребує зайвих слів. Він ідеально поєднується з капучино чи кавою, а взимку — з какао чи гарячим молоком. Його текстура ніжна, кремова, майже тане у роті, а карамель додає тої самої ноти ностальгії.
Цей рецепт — чудовий приклад того, як звичайні інгредієнти можуть стати справжнім святом. Якщо ви хочете створити атмосферу домашнього затишку чи здивувати гостей без надмірної метушні — цей чизкейк стане вашим улюбленцем.