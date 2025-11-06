ТСН у соціальних мережах

Чизкейк "Корівка": рецепт смачного десерту

Якби дитинство мало смак, то це був би саме він, ніжний, вершковий, трохи карамельний. Той самий смак цукерок «Корівка», тільки у формі найніжнішого чизкейка.

Чизкейк Корівка tiktok.com_ask_edith

Чизкейк Корівка tiktok.com_ask_edith

На сторінці Ask Edith поділилися рецептом, який повертає нас у теплі спогади та водночас має вигляд як десерт із французької кондитерської.

Інгредієнти

Основа

  • Пісочне печиво («Марія» або «Галетне») 200 г

  • Розтоплене вершкове масло 90 г

Начинка

  • Сир 700 г

  • Грецький йогурт або сметана 120 г

  • Цукор 180 г

  • Кукурудзяний крохмаль 10 г

  • Яйця 4 шт.

  • Ванільний цукор

Карамельна поливка «Корівка»

  • Цукерки «Корівка» 100–120 г

  • Вершки 33% 50 мл

Приготування

Основа

  1. Подрібніть печиво у дрібну крихту, найзручніше у блендері, залийте маслом і перемішайте, поки не стане схоже на вологий пісок.

  2. Викладіть у роз’ємну форму, щільно утрамбуйте ложкою чи дном склянки.

  3. Потім поставте в холодильник, щоб застигло.

Начинка

  1. Збийте всі інгредієнти до гладкої консистенції. Маса має бути ніжною, як густий крем.

  2. Вилийте її на підготовлену основу.

  3. Випікайте за 110°C близько 60–70 хв. Низька температура забезпечить рівномірне запікання без тріщин.

  4. Після випікання не виймайте десерт одразу, нехай охолоне у прочиненій духовці.

Карамельна поливка «Корівка»

  1. На повільному вогні розтопіть цукерки, постійно помішуйте.

  2. Додайте вершки та готуйте, поки маса не стане однорідною та блискучою.

  3. Теплу карамель обережно вилийте на охолоджений чизкейк — вона рівномірно розтечеться та утвориться глянсова поверхня.

  4. Якщо хочете «вау» ефект, прикрасьте зверху шматочками карамельних цукерок або крихтою з печива.

Подача

Чизкейк «Корівка» — десерт, який не потребує зайвих слів. Він ідеально поєднується з капучино чи кавою, а взимку — з какао чи гарячим молоком. Його текстура ніжна, кремова, майже тане у роті, а карамель додає тої самої ноти ностальгії.

Цей рецепт — чудовий приклад того, як звичайні інгредієнти можуть стати справжнім святом. Якщо ви хочете створити атмосферу домашнього затишку чи здивувати гостей без надмірної метушні — цей чизкейк стане вашим улюбленцем.

