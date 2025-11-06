Чизкейк "Корівка": рецепт смачного десерту

Чизкейк Корівка tiktok.com_ask_edith

На сторінці Ask Edith поділилися рецептом, який повертає нас у теплі спогади та водночас має вигляд як десерт із французької кондитерської.

Інгредієнти

Основа

Пісочне печиво («Марія» або «Галетне») 200 г

Розтоплене вершкове масло 90 г

Начинка

Сир 700 г

Грецький йогурт або сметана 120 г

Цукор 180 г

Кукурудзяний крохмаль 10 г

Яйця 4 шт.

Ванільний цукор

Карамельна поливка «Корівка»

Цукерки «Корівка» 100–120 г

Вершки 33% 50 мл

Приготування

Основа

Подрібніть печиво у дрібну крихту, найзручніше у блендері, залийте маслом і перемішайте, поки не стане схоже на вологий пісок. Викладіть у роз’ємну форму, щільно утрамбуйте ложкою чи дном склянки. Потім поставте в холодильник, щоб застигло.

Начинка

Збийте всі інгредієнти до гладкої консистенції. Маса має бути ніжною, як густий крем. Вилийте її на підготовлену основу. Випікайте за 110°C близько 60–70 хв. Низька температура забезпечить рівномірне запікання без тріщин. Після випікання не виймайте десерт одразу, нехай охолоне у прочиненій духовці.

Карамельна поливка «Корівка»

На повільному вогні розтопіть цукерки, постійно помішуйте. Додайте вершки та готуйте, поки маса не стане однорідною та блискучою. Теплу карамель обережно вилийте на охолоджений чизкейк — вона рівномірно розтечеться та утвориться глянсова поверхня. Якщо хочете «вау» ефект, прикрасьте зверху шматочками карамельних цукерок або крихтою з печива.

Подача

Чизкейк «Корівка» — десерт, який не потребує зайвих слів. Він ідеально поєднується з капучино чи кавою, а взимку — з какао чи гарячим молоком. Його текстура ніжна, кремова, майже тане у роті, а карамель додає тої самої ноти ностальгії.

Цей рецепт — чудовий приклад того, як звичайні інгредієнти можуть стати справжнім святом. Якщо ви хочете створити атмосферу домашнього затишку чи здивувати гостей без надмірної метушні — цей чизкейк стане вашим улюбленцем.