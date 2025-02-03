Цибулева підлива з бебі-восьминіжками: рецепт середземноморської кухні

Якщо ви шукаєте незвичайний спосіб урізноманітнити обідній стіл, зверніть увагу на цей рецепт – він поєднує у собі ніжність цибулевої підливи та аромат морепродуктів, які надихають своїм середземноморським колоритом.

Страва, про яку розповіли на сторінці ericlahuerta, потішить ваш смак і здивує гостей оригінальністю та вишуканістю.

Інгредієнти Бебі-восьминіг 1 кг Цибуля 4 шт. Часник 3 зубчики Кайенський перець 1 шт. Томатне пюре 1 ст. л Лавровий лист 2 шт. Бульйон з морепродуктів або овочевий Біле вино 50 мл Оливкова олія Сіль Перець

Приготування

Розігрійте пательню з великою кількістю оливкової олії. Додайте попередньо очищеного восьминога та обсмажте протягом 3 хв. Після цього вийміть восьминогів зі сковороди та відставте вбік, адже первинне обсмаження допомагає зберегти ніжність морепродукту. У ту саму пательню додайте нарізану цибулю, часник, лавровий лист і, за бажанням, каєнський перець. Готуйте все на середньому вогні протягом 20 хв, поки цибуля не стане м’якою та не набуде золотистого відтінку. До цибулевої основи додайте томатний концентрат. Ретельно перемішайте, потім влийте біле вино та дайте алкоголю випаруватися. Поверніть попередньо обсмажених восьминогів назад у пательню та влийте бульйон з морепродуктів або овочевий. Нехай страва повільно тушкується протягом 30 хв або доки восьминіг не стане м’яким.

Поради:

Експериментуйте з додатковими спеціями – трохи лимонного соку чи свіжого базиліку можуть додати нових ноток у ваш рецепт.

Цей рецепт – чудова можливість відчути атмосферу Середземномор’я, не виходячи з власної кухні. Цибулева підлива з бебі-восьминіжками поєднує у собі простоту приготування з неймовірною глибиною смаку, який залишає незабутнє враження.

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