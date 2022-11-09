Цибулево-картопляні оладки із сиром: оригінальний рецепт

Оладки з картоплі та цибулі – це досить незвичайний варіант картопляних оладок, але дуже цікавий та простий у приготуванні.

Є безліч варіантів рецептів картопляних оладок. Їх можна готувати з яйцем і без нього, терти картоплю на великій або дрібній тертці, додавати всілякі начинки. Ми пропонуємо вам рецепт, який передбачає використання великої кількості цибулі та твердого сиру.

Складники

картопля, краще рожева — 6 шт.

цибуля — 1 шт.

панірувальні сухарі — 2 ст. л.

яйця — 2 шт.

твердий сир (підійде чедер) – 350 г

свіжі трави (орегано, чебрець і шавлія) — 1 пучок

сіль та чорний перець

оливкова олія першого холодного відтискання

Підготовка

Картоплю почистити та натерти на тертці.

Цибулю почистити та натерти.

Яйця збити.

Сир натерти.

Трави нарізати.

Приготування

Відтисніть зайву вологу із тертої картоплі та цибулі. Змішайте в мисці панірувальні сухарі, яйця, сир, зелень, сіль та перець.

Нагрійте кілька столових ложок оливкової олії у великій сковороді середньому вогні. Смажте оладки партіями по 3-4 штуки і готуйте по 4-5 хвилин з кожного боку або до глибокого золотисто-коричневого кольору і хрусткої скоринки.

Перекладіть на решітку для охолодження та посипте великою сіллю.

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