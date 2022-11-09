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Цибулево-картопляні оладки із сиром: оригінальний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
538
Час на прочитання
1 хв
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Цибулево-картопляні оладки із сиром: оригінальний рецепт

Фото: Credits

Оладки з картоплі та цибулі – це досить незвичайний варіант картопляних оладок, але дуже цікавий та простий у приготуванні.

Є безліч варіантів рецептів картопляних оладок. Їх можна готувати з яйцем і без нього, терти картоплю на великій або дрібній тертці, додавати всілякі начинки. Ми пропонуємо вам рецепт, який передбачає використання великої кількості цибулі та твердого сиру.

Складники

  • картопля, краще рожева — 6 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • панірувальні сухарі — 2 ст. л.
  • яйця — 2 шт.
  • твердий сир (підійде чедер) – 350 г
  • свіжі трави (орегано, чебрець і шавлія) — 1 пучок
  • сіль та чорний перець
  • оливкова олія першого холодного відтискання

Підготовка

  • Картоплю почистити та натерти на тертці.
  • Цибулю почистити та натерти.
  • Яйця збити.
  • Сир натерти.
  • Трави нарізати.

Приготування

Відтисніть зайву вологу із тертої картоплі та цибулі. Змішайте в мисці панірувальні сухарі, яйця, сир, зелень, сіль та перець.

Нагрійте кілька столових ложок оливкової олії у великій сковороді середньому вогні. Смажте оладки партіями по 3-4 штуки і готуйте по 4-5 хвилин з кожного боку або до глибокого золотисто-коричневого кольору і хрусткої скоринки.

Перекладіть на решітку для охолодження та посипте великою сіллю.

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Дата публікації
Перегляди
538
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