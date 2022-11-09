Цибулево-картопляні оладки із сиром: оригінальний рецепт

Оладки з картоплі та цибулі – це досить незвичайний варіант картопляних оладок, але дуже цікавий та простий у приготуванні.
Є безліч варіантів рецептів картопляних оладок. Їх можна готувати з яйцем і без нього, терти картоплю на великій або дрібній тертці, додавати всілякі начинки. Ми пропонуємо вам рецепт, який передбачає використання великої кількості цибулі та твердого сиру.
Складники
- картопля, краще рожева — 6 шт.
- цибуля — 1 шт.
- панірувальні сухарі — 2 ст. л.
- яйця — 2 шт.
- твердий сир (підійде чедер) – 350 г
- свіжі трави (орегано, чебрець і шавлія) — 1 пучок
- сіль та чорний перець
- оливкова олія першого холодного відтискання
Підготовка
- Картоплю почистити та натерти на тертці.
- Цибулю почистити та натерти.
- Яйця збити.
- Сир натерти.
- Трави нарізати.
Приготування
Відтисніть зайву вологу із тертої картоплі та цибулі. Змішайте в мисці панірувальні сухарі, яйця, сир, зелень, сіль та перець.
Нагрійте кілька столових ложок оливкової олії у великій сковороді середньому вогні. Смажте оладки партіями по 3-4 штуки і готуйте по 4-5 хвилин з кожного боку або до глибокого золотисто-коричневого кольору і хрусткої скоринки.
Перекладіть на решітку для охолодження та посипте великою сіллю.
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