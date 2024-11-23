Цибулево-часникова приправа: рецепт розумного використання рослинного лушпиння

Цибуля та часник — незамінні компоненти багатьох страв. Але навіть їхнє лушпиння можна використати з користю, перетворивши на ароматну приправу.

Використання рослинних відходів заощадить ваші гроші та зменшать навантаження на навколишнє середовище, а як це зробити розповіли на сторінці spicymoustache.

Інгредієнти Лушпиння цибулі Лушпиння часнику Сіль Перець Приправа паприки Приправа чилі

Приготування:

Висушіть лушпиння на сонці чи в духовці на низькій температурі до повного висихання. Перетворіть висушене лушпиння на порошок за допомогою блендера чи кавомолки. Додайте сіль, перець та інші спеції, які вам до смаку.

Цей порошок можна використовувати як універсальну приправу для супів, рагу чи навіть маринадів.

Спробуйте приготувати цю просту приправу вдома всього за декілька хвилин і ви зрозумієте, як просто використовувати лушпиння з користю для себе та довкілля.

Нещодавно ми писали, як приготувати бульйонні кубики з овочевих залишків.

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