Цікавий рецепт швидких маринованих огірків: секрет розкрила фудблогерка

Інколи, дуже хочеться смачного маринованого огірочка, а возитися з довгим маринуванням сил немає, тож на такі випадки чудово підійде цей рецепт.
Фудблогерка ANN&FOOD на своїй сторінці опублікувала цікавий рецепт огірків у маринаді, які можна їсти одразу після приготування. За бажанням, такі огірки будуть, як окремий салат, а також їх можна додати до іншої страви.
Інгредієнти
- Огірки
- 500 г
- Часник
- 2 зубчики
- Сіль
- 1 ч.л
- Олія
- 1 ст.л
- Кріп
- Мед
- 2 ч.л
- Гірчиця в зернах
- 2 ч.л
- Оцет (9%)
- 2 ч.л
Приготування:
- Поріжте огірки кругляками та покладіть у миску;
- Натріть на терку часник і додайте до огірків;
- Туди ж додайте сіль, гірчицю, мед, олію та оцет;
- Поріжте мілко кріп і також додайте до огірків;
- Гарно все перемішайте;
- Залиште на годину, дві, аби огірки настоялись.
Поради:
- Оцет можна замінити на лимонний сік;
- Куштувати огірки можна одразу після приготування і не чекати годину;
- За бажанням можна ще додати соєвий соус, петрушку, або гострий перець.
@ann_and_food Мариновані огірочки проситимуть і ще і ще… 500г огірків 2 зубчики часнику 1 ч.л солі з гіркою 1 ст.л олії кріп 2 ч.л меду 2 ч.л гірчиці в зернах 2 ч.л оцту ( 9%) #огірки #маринад #закуска #смачно ♬ GET UP ПОДОЛЯНОЧКА - Jerry Heil
Однією з головних тонкощів цього рецепту є саме смак огірків до маринування, вони мають бути тверденькі, соковиті та дещо солодкуваті.
До речі, нещодавно ми писали про те, “Як приготувати мариновані огірки за 3 хвилини: блогерка перевірила популярний рецепт”.
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