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Цікавий рецепт швидких маринованих огірків: секрет розкрила фудблогерка

Цікавий рецепт швидких маринованих огірків: секрет розкрила фудблогерка

Мариновані огірки / Фото: Credits

Інколи, дуже хочеться смачного маринованого огірочка, а возитися з довгим маринуванням сил немає, тож на такі випадки чудово підійде цей рецепт.

Фудблогерка ANN&FOOD на своїй сторінці опублікувала цікавий рецепт огірків у маринаді, які можна їсти одразу після приготування. За бажанням, такі огірки будуть, як окремий салат, а також їх можна додати до іншої страви.

Інгредієнти

Огірки
500 г
Часник
2 зубчики
Сіль
1 ч.л
Олія
1 ст.л
Кріп
Мед
2 ч.л
Гірчиця в зернах
2 ч.л
Оцет (9%)
2 ч.л

Приготування:

  • Поріжте огірки кругляками та покладіть у миску;
  • Натріть на терку часник і додайте до огірків;
  • Туди ж додайте сіль, гірчицю, мед, олію та оцет;
  • Поріжте мілко кріп і також додайте до огірків;
  • Гарно все перемішайте;
  • Залиште на годину, дві, аби огірки настоялись.

Поради:

  • Оцет можна замінити на лимонний сік;
  • Куштувати огірки можна одразу після приготування і не чекати годину;
  • За бажанням можна ще додати соєвий соус, петрушку, або гострий перець.
@ann_and_food Мариновані огірочки проситимуть і ще і ще… 500г огірків 2 зубчики часнику 1 ч.л солі з гіркою 1 ст.л олії кріп 2 ч.л меду 2 ч.л гірчиці в зернах 2 ч.л оцту ( 9%) #огірки #маринад #закуска #смачно ♬ GET UP ПОДОЛЯНОЧКА - Jerry Heil

Однією з головних тонкощів цього рецепту є саме смак огірків до маринування, вони мають бути тверденькі, соковиті та дещо солодкуваті.

До речі, нещодавно ми писали про те, “Як приготувати мариновані огірки за 3 хвилини: блогерка перевірила популярний рецепт”.

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