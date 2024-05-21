Цікавий рецепт швидких маринованих огірків: секрет розкрила фудблогерка

Інколи, дуже хочеться смачного маринованого огірочка, а возитися з довгим маринуванням сил немає, тож на такі випадки чудово підійде цей рецепт.

Фудблогерка ANN&FOOD на своїй сторінці опублікувала цікавий рецепт огірків у маринаді, які можна їсти одразу після приготування. За бажанням, такі огірки будуть, як окремий салат, а також їх можна додати до іншої страви.

Інгредієнти Огірки 500 г Часник 2 зубчики Сіль 1 ч.л Олія 1 ст.л Кріп Мед 2 ч.л Гірчиця в зернах 2 ч.л Оцет (9%) 2 ч.л

Приготування:

Поріжте огірки кругляками та покладіть у миску;

Натріть на терку часник і додайте до огірків;

Туди ж додайте сіль, гірчицю, мед, олію та оцет;

Поріжте мілко кріп і також додайте до огірків;

Гарно все перемішайте;

Залиште на годину, дві, аби огірки настоялись.

Поради:

Оцет можна замінити на лимонний сік;

Куштувати огірки можна одразу після приготування і не чекати годину;

За бажанням можна ще додати соєвий соус, петрушку, або гострий перець.

Однією з головних тонкощів цього рецепту є саме смак огірків до маринування, вони мають бути тверденькі, соковиті та дещо солодкуваті.

До речі, нещодавно ми писали про те, “Як приготувати мариновані огірки за 3 хвилини: блогерка перевірила популярний рецепт”.

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